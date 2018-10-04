كشف المغرد الشهير “بوغانم” عن تفاصيل المفاوضات التي تدور حاليا بين تركيا والسعودية للخروج من مأزق اختطاف الكاتب والإعلامي السعودي المعارض جمال خاشقي، موضحا الشروط التي تطالب المملكة بتنفيذها من اجل ان تطلق سراحه.

وقال “بوغانم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تجري الحكومة السعودية محادثات مع تركيا من اجل ايجاد حل للإفراج عن خاشقجي باتفاق سري يقضي بالافراج عنه بعذر متفق عليه بين الطرفين..!!”.

ودرتني معلومات الآن..( غير مؤكده ) تجري الحكومه السعوديه محادثات

مع تركيا من اجل ايجاد حل للافراج

عن خاشقجي بأتفاق سري يقضي

بالافراج عنه بعذر متفق عليه بين

الطرفين..!!#اختطاف_جمال_خاشقجي — بوغانم (@hassanalishaq73) October 4, 2018

وأوضح في تدوينة أخرى عن عدد من الشروط التي تطالب بها السعودية، قائلا:” ويقضي الاتفاق على التالي 1-عدم تحدث جمال خاشقجي للاعلام عن كيفية اختطافه 2-بقاء جمال خاشقجي في تركيا 3-توقف جمال خاشقجي عن الكتابة 4-الغاء حسابه في تويتر 5-ضمانات تركيه للطرف السعودي 6-عدم تحدث قناة الجزيرة والصحف والمواقع التركية عن الامر”.

ويقضي الاتفاق على التالي 1-عدم تحدث جمال خاشقجي

للاعلام عن كيفية اختطافه

2-بقاء جمال خاشقجي في تركيا

3-توقف جمال خاشقجي عن الكتابه

4-الغاء حسابه في تويتر

5-ضمانات تركيه للطرف السعودي

6-عدم تحدث قناة الجزيره والصحف

والمواقع التركيه عن الامر#اختطاف_جمال_خاشقجي — بوغانم (@hassanalishaq73) October 4, 2018

وأوضح “بوغانم” نقلا عن المصدر الخاص به قوله:” بأن المفاوضات مازالت تجري وقد يتم التوافق عليها او يتم رفضها هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى..!!”.

المصدر افاد بأن المفاوضات مازالت تجري وقد يتم التوافق عليها او يتم رفضها هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى..!!#اختطاف_جمال_خاشقجي — بوغانم (@hassanalishaq73) October 4, 2018

يشار إلى ان وزارة الخارجية التركية، استدعت السفير السعودي لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي، للاستفسار عن موضوع اختفاء جمال خاشقجي.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن السفير الخريجي استُدعي إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة بعد ظهر أمس الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن مساعد وزير الخارجية التركي ياووز سليم كيران التقى الخريجي، واستفسر منه عن وضع الصحفي السعودي خاشقجي.

هذا ونفى السفير السعودي في أنقرة، علم بلاده بأية معلومات حول الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي المفقود منذ يومين، مؤكدا أنهم يواصلون البحث في الموضوع.