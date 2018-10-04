كشف المغرد الشهير “بوغانم” عن تفاصيل المفاوضات التي تدور حاليا بين والسعودية للخروج من مأزق اختطاف الكاتب والإعلامي السعودي المعارض جمال خاشقي، موضحا الشروط التي تطالب المملكة بتنفيذها من اجل ان تطلق سراحه.

 

وقال “بوغانم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تجري الحكومة محادثات مع تركيا من اجل ايجاد حل للإفراج عن خاشقجي باتفاق سري يقضي بالافراج عنه بعذر متفق عليه بين الطرفين..!!”.

 

وأوضح في تدوينة أخرى عن عدد من الشروط التي تطالب بها السعودية، قائلا:” ويقضي الاتفاق على التالي 1-عدم تحدث للاعلام عن كيفية اختطافه 2-بقاء في تركيا 3-توقف عن الكتابة 4-الغاء حسابه في تويتر 5-ضمانات تركيه للطرف السعودي 6-عدم تحدث قناة والصحف والمواقع التركية عن الامر”.

 

وأوضح “بوغانم” نقلا عن المصدر الخاص به قوله:” بأن المفاوضات مازالت تجري وقد يتم التوافق عليها او يتم رفضها هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى..!!”.

 

يشار إلى ان وزارة الخارجية التركية، استدعت السفير السعودي لدى وليد بن عبد الكريم الخريجي، للاستفسار عن موضوع اختفاء جمال خاشقجي.

 

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن السفير الخريجي استُدعي إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة بعد ظهر أمس الأربعاء.

 

وأوضحت المصادر أن مساعد وزير الخارجية التركي ياووز سليم كيران التقى الخريجي، واستفسر منه عن وضع الصحفي السعودي خاشقجي.

 

هذا ونفى السفير السعودي في أنقرة، علم بلاده بأية معلومات حول الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي المفقود منذ يومين، مؤكدا أنهم يواصلون البحث في الموضوع.