كشفت وزارة الخارجية العمانية عن تفاصيل القرار الإيراني الذي اتخذ من جانب واحد ويقضي بالسماح للمواطنين العمانيين بدخول إيران دون تأشيرة مسبقة.
وقالت الخارجية العمانية في بيان مقتضب نشرته على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:” تتويجا للعلاقات الطيبة بين #السلطنة و #إيران: السلطات المعنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة، تقرر إلغاء تأشيرة الدخول الى #ايران من جانب واحد عن مواطني السلطنة، و دون طبع ختم الدخول والخروج في جواز السفر وذلك اعتبارا من اليوم الثاني من شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨م”.
تنويه:
تتويجا للعلاقات الطيبة بين #السلطنة و #إيران:
السلطات المعنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة، تقرر إلغاء تأشيرة الدخول الى #ايران من جانب واحد عن مواطني السلطنة، و دون طبع ختم الدخول والخروج في جواز السفر وذلك اعتبارا من اليوم الثاني من شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨م
— وزارة الخارجية (@MofaOman) October 4, 2018
وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” قد ذكرت الشهر الماضي بأن السفير الإيراني لدی السلطنة، محمد رضا نوري شاهرودي، أكد إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني السلطنة.
وقال “شاهرودي”، حسب ما نقلته الوكالة، إن “مجلس الوزراء الإيراني قرر إلغاء سمات الدخول من جانب واحد للمواطنين العمانيين الراغبين في زيارة إيران مضيفا أنه من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأيام العشرة المقبلة.
يشار إلى انه وفقا للقرار، فإن ايران ستسمح لحاملي جواز السفر العماني الإقامة فيها لمدة 90 يوما كل 6 أشهر بشكل متعاقب بدون الحاجة إلى تأشيرة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018.
2 تعليقات علي “الخارجية العُمانية تكشف تفاصيل إعفاء إيران لمواطني السلطنة من تأشيرة الدخول”
هزاب, يا سيد هزاب ألا تتمنى في داخلك ليتك كنت عمانياً؟ رجاءاً بإختصار شديد اجب فقط ب نعم أو لا أو إن إستطعت ان تومئ برأسك الى الاسفل يعني نعم والى الاعلى يعني لا هكذا سيكون اكثر اختصاراً, وشكراً.
خههه بلا ختم عالجواز خايفين الاباضيه على عمرهم لما يروحون الامارات والسعودية وعلى جوازاتهم اختام ايران ههههه
ما دام واثق ليش ما يختمون عالجواز هههه شكلهم ناوين يدرسون بقم ويبرمجوهم للفكر الخميني والخليج خبر خير يدخلونها بالطول والعرض ومحد درى عنهم