هزّت فضيحة جنسية، قوات البحرية الأمريكية، بعد اتهام 4 ضباط بممارسة الجنس الجماعي مع فتاة قاصر داخل قاعدة عسكرية محصنة بولاية واشنطن، غربي البلاد.

وقام عناصر البحريّة بتوثيق الممارسة في صور ومقاطع فيديو، ولم تكشف التحقيقات حتى الآن الطريقة التي دخلت بها الفتاة إلى القاعدة.

وبسبب تصوير الفعل المشين يواجه عنصران من البحرية تهمة إنتاج محتوى إباحي للأطفال.بحسب ما نقل موقع “إي بي سي”

وتلقت البحرية الأميركية في سبتمبر الماضي وشاية من مصدر غير معروف عن حدوث الجنس الجماعي، ثم فتحت تحقيقا في الجريمة المفترضة التي قد تنتهي بأحكام حبس مشددة في حق المتورطين.

وقال المتحدث باسم فرع المحيط الهادي في البحرية الأميركية، كوري باركر، إن واقعة الجنس لم تشهد أي اغتصاب كما لم يجر التبليغ عن استخدام العنف، لكن القانون الأميركي يعاقب على ممارسة الجنس مع قاصر حتى وإن جرى ذلك بشكل رضائي.