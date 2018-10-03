أبلغت السفارة السعودية في إسبانيا أسرة الطيار المفقود في ظروف غامضة منذ أبريل/نيسان الماضي، عمر بن سلمان المطيري، بالعثور على جثّته عند شواطئ مدينة ملقا الإسبانية.

وذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية، أنه سيتم تشريح جثة “المطيري” وهو من منسوبي شركة “أرامكو” السعودية والتأكد منها وإنهاء الإجراءات اللازمة كافة والعودة بالجثمان للمملكة.

وفُقد الطيار عمر المطيري في الـ3 من أبريل/نيسان الماضي عندما كان في نزهة بحرية، إذ سقط في البحر حسب تأكيدات الشرطة وحرس الحدود.

وأصدرت السفارة السعودية حينها بيانًا جاء فيه أنها تلقت إفادة من قبل الحرس المدني الإسباني في برشلونة بسقوط عمر المطيري من على متن باخرة سياحية “كروز” في طريق عودتها إلى برشلونة، بعد قرب انتهاء رحلة بحرية مدتها أسبوعان، على بعد 30 ميلًا من سواحل مدينة كارتخينا في إقليم مورثيا ــ جنوب شرقي إسبانيا.