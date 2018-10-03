أشاد إدوين صامويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمناورات “السيف السريع3” العسكرية التي تجري الآن بسلطنة عمان، بمشاركة قوات بريطانية.
وقال “صامويل” في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي بتويتر:”التزام بريطانيا بأمن الخليج لا يعكسه تواجد ما لا يقل عن 1500 جندي بريطاني في المنطقة فحسب بل أيضا مناورات #السيف_السريع_3 التي تنطلق هذا الشهر في سلطنة #عُمان”.
أمن #الخليج من أمن بريطانيا..هذا ما قالته رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال القمة الخليجية التي انعقدت قبل سنتين في #المنامة .التزام بريطانيا بأمن الخليج لا يعكسه تواجد ما لا يقل عن 1500 جندي بريطاني في المنطقة فحسب بل أيضا مناورات #السيف_السريع_3 التي تنطلق هذا الشهر في سلطنة #عُمان pic.twitter.com/tPZK3pgamM
— Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) October 3, 2018
وتابع في تغريدة أخرى:”هناك ما لا يقل عن 1500 عسكري بريطاني متواجدين في #الخليج بشكل دائم إضافة الى 7 سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية،ناهيك عن بعض من أحدث الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.هذا العدد أكبر من ما تخصصه أي دولة غربية أخرى في المنطقة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية”.
هناك ما لا يقل عن 1500 عسكري بريطاني متواجدين في #الخليج بشكل دائم إضافة الى 7 سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية،ناهيك عن بعض من أحدث الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.هذا العدد أكبر من ما تخصصه أي دولة غربية أخرى في المنطقة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية pic.twitter.com/ozuOtqMBJO
— Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) October 3, 2018
وتحت وسمي #السيف_السريع_3 و #عُمان تابع المتحدث باسم الحكومة البريطانية:”تواجه بريطانيا ومنطقة #الخليج بشكل عام التهديدات العالمية نفسها من الإرهاب والتطرف علما أنه من مصلحة بريطانيا الأمنية والاقتصادية دعم دول الخليج في التغلب على التحديات الإقليمية وذلك من أجل منطقة أكثر استقرارا وازدهارا “.
تواجه بريطانيا ومنطقة #الخليج بشكل عام التهديدات العالمية نفسها من الإرهاب والتطرف علما أنه من مصلحة بريطانيا الأمنية والاقتصادية دعم دول الخليج في التغلب على التحديات الإقليمية وذلك من أجل منطقة أكثر استقرارا وازدهارا #السيف_السريع_3 #عُمان @UKinOman @DefenceHQ pic.twitter.com/p6YXaYyYVD
— Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) October 3, 2018
وانطلقت في سلطنة عمان، الاثنين، فعاليات التمرين الوطني “الشموخ 2″، الذي تنفذه قوات السلطان المسلحة، إضافة إلى باقي دوائر وزارة الدفاع العمانية، والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، بمشاركة أكثر من 70 ألف عنصر من السلطنة، وهو الأكبر في تاريخ السلطنة.
وقال رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، الفريق الركن أحمد النبهاني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العمانية: “سيعقب فعاليات الشموخ 2، مباشرة، التمرين العسكري المشترك مع الجانب البريطاني السيف السريع 3، الذي يستمر حتى نهاية أكتوبر الحالي”.
وأضاف النبهاني: “التمرين المشترك سيتوج ببيان عملي بالذخيرة الحية في الثالث من نوفمبر القادم، والمشاركون في التمرينين الميدانيين سيتدربون على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية”.
وحول أعداد المشاركين في التمرين، قال النبهاني: “إن أعداد المشاركين في هذا التمرين وصلت إلى أكثر من 70 ألف عنصر من السلطنة من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، إلى جانب القوات المسلحة البريطانية، التي تشارك بأكثر من 5500 جندي”.
وأوضح النبهاني أنه “سيتم استخدام الأسلحة والأجهزة والمعدات العسكرية المختلفة، وخاصة تلك التي دخلت في الخدمة حديثاً” مؤكداً أن “هذا التمرين فرصة سانحة مهمة لتطوير القدرات الوطنية في التعامل مع مختلف القضايا، سواء ذات العلاقة بالعمليات العسكرية أو الأمنية”.
24 تعليقات علي ““شاهد” ماذا قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية عن مناورات “السيف السريع 3” في سلطنة عمان؟”
هههه قسم ضحكتوني 80% من الجيش سني يعني بيسحب عليكم لا يغرك الرقم اهنتم اهلهم واضطهدتموهم وجنت على نفسها براقش!! تأملوا جووجل واكتبوا براقش.
شهامة الجندي السني العماني لن تقل عن اخيه السني السوري سينشق لصفوف اخوته ضد طغيان الاباضيه على فكرة الاباضية دلوعين ومرفهين رقم قلتهم ولا يستطيعون الحرب فقط القيادات العليا اباضيا اما الرتب الادنى معظمها سنيه الخلاصة لن يضحي السنه بارواحهم للدفاع عن جلادهم الاباضية ذوي الطائفية النتنه يكفي قراءه كتابة عالمهم النتن محمد بور السالمي والذي يعتبر السنه غير مسلمين وانه شيطان ترائى له بالحلم على شكل سني اي حقد يحملونه ويضغنونه اتجاه السنه لو كانوا حقا يحبون اهل السنه لانضموا للاتحاد الخليجي والذي سيكون به عزتهم جيش وعمله وجواز واحد لكنهم يتحالفون مع ملالي ايران في اتحاد ولا الاتحاد مع اهل الخليج العرب.
وللعلم لولا الغدر الاباضي القطري لسقط الحوثي خلال ايام والتهريب للصواريخ للحوثين لضرب السعودية تمر عبر قاعدة ثمريت الجويه وتمرر عبر انفاق التهريب لليمن بتمويل قطري
اذن نستنج ان المذهب الاباضي والشيعي عيال عم هم خوارج يربطهم جذر واحد وان تشعبت فروعها وتفرقت مساراتهم وقت الشدة يتحزمون لعيال عمهم الايرانيين ويبيعون اهل الخليج
صبرا يا خوارج مسقط نسجبركم للهروب الى عيال عمكم وسيبقى الخليج العربي السني المتلاحم بلا طائفيه او خونه
اما بخصوص بريطانيا ههه حمت سقوط الدولة المتهالكة منذ قرنين وحان وقت رصاصة الرحمه لانهاء معاناة امبراطوريه قامت على عبيد افريقيا وينكم عن الهند ههه لان بريطانيا وهولندا هزمت البرتغال بالهند وانكسرت شوكتهم وامدوا ارض عمان بالسلاح لمساعدتهم وللعلم سبب ضعف البرتغاليين هو احتلالهم من الاسبان سبعين عاما فكيف يستعمرون الدول وهم مستعمرون من اسبانيا!!
اذن قصة الوهم وان الاباضيه اليعاربه هم من حرر عمان اسطورة صدقوا كذبتها ومحو تاريخ السنه المشرف في طرد البرتغال وحرقوا كتب السنه ومحو معه تاريخهم واختزلوا اسم عمان وتاريخ بالخوارج الاباضية ذوي الطائفية المقيته
حتما سيعلمون خطيئتهم روافض عمان وسيندمون بعد فوات الاوان وحان وقت حصاد نتاج افعالكم
بريطانيا بتبيعك ابن سلمان سيصبح وكيلهم بالمنطقة يعني انتم عالة عالانجليز ههه قرنين يحكمون باسمكم وضاحكينةعليكم تحكمون عبيد افريقيا وذبحوكم العبيد بالنهايه ههه
امارة الشمال أنبح على قد مهلك
إمارة الشمال “انته روح بيع بط” احسنلك، ماذا تعرف انت عن الاباضيه ؟؟ انت وامثالك من تبحثون عن الفتنة الطائفية في عمان نحن لا نحكم عبيد افريقيا أنتم عبيد امريكا والغرب انت وشيوخك اتباع وعبيد لترامب وغيرهم قبل يومان سيدك ترامب أهان شيخك على الملأ في التلفاز وقال له نحن نحميك ومن دوننا لن تستطيع ان تبقى لأكثر من اسبوعين حيث انت ربما حتى لن تستطيع ان تحمي طائراتك ف “يالله خرخش جيبك” تهديد علني على الملأ امام العالم من العبيد الان الذين ف افريقيا او شيوخك. أنتم مسيرون ولستم مخيرون
ههه،، شكله راعي (لستُ من البلد الذي تعنيه) ما ماخذ حبوبه هاليومين… حالته كسيفة.. واصل من إسهالك عالآخر… تمام الغالي؟ ههه..
😆
أعانك الله على نفسك
مهلا مهلا عليها لا ترهقها بإرهاصاتك بارك الله فيك !
دع عنك اخينا هذا الكلام العفن والذي لا أعتقد انه
يصدر من مسلم مؤمن يحب نبيه وما أوصى به من الحب
للآخرين مسلم كان او غير مسلم .
سالت دماء الأمة بعبثية فكن بارك الله فيك من يصون الدماء
لا من يطلب إراقتها .
نتمنى ان تهتدي كل الدول بالنموذج العُماني الراقي والمتحضر
في نبذ الطائفيه والاجتماع على ما يوحد الكلمة
بارك الله فيك
لما تعرف أصلك من وين منبعه تعرف بعدها ما تعني كلمه عمان وما تندرج تحت من معاني كثيره لمعنى عمانيون . و المقام كعماني لا يليق ان نرد على من هم ذاهبة عقولهم .
اماره الشمال انت مجرد بعوضه إلكترونيه همها الوحيد نشر فكر شاذ نتن مع العلم انت لا تمثل اهل السنه و الجماعه بل تمثل نفسك فاهل السنه والجماعه براء منك ومن امثالك و اعذرني على الاطاله ….
(إمارة الشمال ) شكلك مسخن وسيدك عنده اسهال حاد جدآ بس هذا كلة من ممارست الدياثة وضرب الكبسة ياشراميط المضارط
سلطنة السلاطين عمان تعطيكم بس ٣٠% من القوة العسكرية
ونختمها هنا عندكم مرض المذاهب وعندنا احترام المذاهب سلم على الشرموطة الي رسلتك
سفيه ابن سفيه
ابن شناص، شناص تاج العز، شحي شناصي بريمي ، أمارة الشمال،
معرفات لشخص واحد وفي الأيام القادمه وسيكون بمعرفات أخرى بنفس الاسلوب هو من ضمن الحمله التي تشن على عمان بسبب موقفها من حرب اليمن فأسياده هذه الايام في ورطه كبيره فأمروا مرتزقتهم برفع نباحهم على عمان وهم موزعين على المواقع وكل مرتزق أعطي موضوع للتحدث به وهذا مخصص له الجانب الطائفي والمذهبي في عمان فاستمر على نباحك وكذبك فلن يغيير شئ مما نعيشه في عمان من تسامح وتعايش والحمدالله رب العالمين فاستمرو في حقدكم وكرهكم على عمان وشعبها في الاخير ستموتوا غما وكمدا.
من انتم يا اقلية الاباضية لا تشكلون انتوا وعيال عمكم الشيعه كلكم على بعض 25% وتخنقون حناجر اهل السنة وتسوقونهم سوقا للسجون والمذابح انتم مثال للتآخي بخنق انفاس اهل السنة وتظهرون للعالم التآخي
المميت وهدوء عجيب في ارض عمان السنة تهاجر ولا زالت تهاجر بمئات الالوف منكم خلال اربعين سنة نتيجة سياستكم الطائفية واضطهادكم لاخوتك اهل اسنة في جريمة من ابشع جرائم التطهير الطائفي في ارض عمان ولم تسمعوا انينهم قط مثل الرهونغيا والفلسطينيين فقط لان اخوتهم اسود اهل السنه بالامارات استوعبوا كل هذه المئات من الالوف من الزحوفات عبر عقود طويله واسكنتهم مساكنهم ووطنتهم فقط رحمة الله وعداله والدي زايد رحمه الله واخوتهم حكام الامارات هي من انقذتهم.
تريدون مثال للتآخي: الدكتور طالب المعمري ممثل شرعي ومنتخب في لعبة انتخابات انتم اسستموها وهزم عملائكم السنة وانتصر اهلها بالتصويت له 90% فاصبح رمزا للسنة وشوكته فاغتلتم صوته رغم حصانته الدبلوماسية واعتقل لسنوات لكتم اي صوت يبرز في مواجهة ظلم الاباضيه هذا هو التاخي الحقيقي للاباضية.
من انتم لتتحدثوا باسم 75%من اهل السنة وكلهم يتوقون للتكامل والوحدة الخليجية في كل شيء ابتداء من الجواز والعملة والجيش والتوظيف حط تحتها خطين لان من سبب رفضهم للاتحاد الخليجي هؤلاء انجاس الاباضية هو ان الاتحاد الخليجي سيساوي بين جميع ابنائه الخليجيين بالتوظيف وكل شيء اذن سينصف اهل سنة عمان وستظهر فضيحتهم بافقار اهل السنة ونزوحهم بالالوف واستيعابهم من دول الخليج لتحسين وضعهم وهذا ما لا يريده الاباضيه رفاعية وعز لسنة ارض عمان بل يريدونهم مطايا تحت اقدامهم ويخافون من التحامهم مع جسدهم السني الخليجي.
فالاباضي شو يريد من الاتحاد ما دامت طائفتهم مسيطرة على كل خيرات ارض عمان ويسيطرون على كل مناصب الدولة العليا ويعيشون في رفاهية تفوق الاماراتي والقطري والكويتي على حساب عذاب وشقاء اهل السنه وخنق حناجرهم عن التعبير عن اي رأي مخالف معهم تخيل معي حقد الاباضية. 75% سنه ويلجأون لعلماء الامارات والسعودية ويمنعون من اقامة معاهد وجامعات اسلامية سنية في ارض عمان اسوة بالاباضية ويمنعون حتى من الدراسه في المعاهد الاسلامية في دبي التي تكفل ال مكتوم وال نهيان وال سعود بتدريس سنه اهل عمان بالمجان معمع منحة مالية!! قارنوا بين فعال اخوتك السنة وحقد الاباضية الذي ترغم على حمل نفس الجواز معهم ولكن تعتبر مواطن درجة ثانية عادي تهجر او تسجن او تعدم انت مجرد مواطن حبر على ورق
وخذوا مثال آخر للتآخي 90%من مساجد اهل سنة عمان تبنى على نفقة شيوخ واثرياء الامارات فقط وان بنى لهم الاباضية مسجدا باسم الحكومة يعين لهم امام اباضيا لقهرهم اسألوا اهل البريمي مسندم وصحا ودبا وظفار عن هذي الحقايق
سيحصد طغاة الاباضية ذوي الطائفية المقيته نتاج ما زرعوا بإذن الله
واسالوا البريمي ولوى عن عمليات التهجير لاهل السنة وزرع خلايا امنيه اباضيه بينهم فقط جريرة لوى السنيه انها كانت عمقا ممتدا لصحار وصلة وصل لها مع درعها السني شناص وانها تقع تحت البريمي والعين الاماراتية اي عمقها ومحيطها كله سني مزودا بدرع كلبا والفجير وحتا وخوفا من انفجار اهل لوى وتشكيل قنبلة موقوته وقلب اهل السنة فقاموا بتهجير سكان لوى بحجة الميناء لفصل لوى عن شناص والفجيرة وكلبا وحتا محيطها السني من جهة الشمال وفصلها عن صحار عاصمة اهل السنة في عمان ومنبع علمائها جنوبا وفصل لوى عن محيطها الجبلي الممتد غربا الى محضة والبريمي والعين(ابوظبي) درعها السني في عمق الصحراء والجبال
فعمد جهاز امن مسقط الاباضي بتمليك اصحابهم بيوت جديد ودس خلاياهم بالبيوت الجديدة لتفتيت اللحمة السنية وانشاء سجن يتسع لكل سكان الولاية وعادي عندهم اعتقال كل اهلها لانهم سنة!!
والبريمي ومحضه اسألوا اهلها الذين هجروا من ارضهم قسرا وارغم كبار شيوخها جمعه عبيد الكعبي بعد هزيمته من الانجليز والاباضيه الى الفرار الى السعودية ومات بها حسرة على اضطهاد اهله فيها وصارت محضة اليوم خاوبة على عروشها اطلال هرب الاغلب الى الامارات وتقلدوا ارفع مناصبها!!
ارضهم خاويه وهم قيادات عليا في الامارات!!
اذن هاجر الألوف خوفا من الاضطهاد المذهبي
والبريمي ايضا بعد الغدر بشيوخها ال نعيم هاجروا للسعودية والاغلب للامارات وهاجرت معها اعرق القبائل السنية واصبحت خاوية على عروشها ولما فرغت من اهلها ملأ نظام مسقط الاباضي النتن البريمي بالمرتزقة شذاذ الآفاق واسكنهم مساكن اهلها بعدما طردوهم
ويقهرني لما يتحدث الاباضية ان المجنسين الاماراتيين هم اشد عداوة لنا نعم هم اشد عداوة لانكم طردتوهم من ارضهم واستوعبهم شيوخ الامارات ونهبتم ارضهم واذللتم ما تبقى من اهلهم تحت رحمة اضطهادكم فمن لا يكره من هحرني انا ومئات الالوف من ديارنا نتيجة الحقد الطائفي الاباضي الرافضي
سيندمون حتما وسيكون جيشكم السني الذين تستخدمون اهلها مطايا لكم سيتحولون اسودا تنهش لحومكم
وان غد لناظره لقريب
سنذيكم كأس التآخي يا اباضية والذي اشربتموه لسنتها طوال عقود من الاضطهاد والتنكيل وجرهم لمسالخ الاعدامات كالنعاج
سنذيقم كأس التآخي يا اباضية والذي اشربتموه لسنتها طوال عقود من الاضطهاد والتنكيل وجرهم لمسالخ الاعدامات كالنعاج
ان غد لناظره قريب
بالطبع سيشيد ! هل كنتم تعتقدونه سشجب ويستنكر ويندد بسرقة أموال الشعب الفقير ! بالطبع لا ! كل المصاريف تتحملها مسقط وعمان ! إذن ما المانع من حلبهم ! وهم البريطانيون حكام البلد الفعليون من يوم تدخلهم في هذا البلد وقصقصة ريشه من سلخ زنجبار وسلخ جوادر ومحاصرته في رقعة بسيطة اسمها مسقط ثم الهجوم على دولة الامامة وضمها لمسقط ! البريطاني هو السيد والآمر الناهي سيخرج من هذه المناورات بمليار جنيه إسترليني تفيدهم في أعباء خروجهم من الاتحاد الأوروبي! وبعدها سنسمع البيان رقم واحد لجيش البلد الفقير بتحرير شبر من أرض فلسطين! ما شاء الله بعدين يجي واحد ويقول السعودية حلبوها ! ما مسقط وعمان تحكم من بريطانيا وتحلب من بريطانيا وتسرق عيني عينك من 300عام ! وكل هذي الحركات والأموال التي تضيع في هذي المناورة علشان الحاكم المريض يجي ويجلس في أحد التمارين ويقال أنه بخير !
كل إناء بما فيه ينضح، والأمراض الفكرية هي آفة هذا الزمان، إمارة الشمال وأصحاب الشمال سيان، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال .. أكمل الآية أنجاك الله منهم، ربما أنت لا تعلم فجئت لتتعلم، فخذها مني، المذاهب تذوب في سلطنة عمان مع سموّ الأخلاق وتقدم الفكر الى حدود الرقي من أجل العيش الكريم والحفاظ عليه، لا تعتقد بأن كلماتك وفكرك سيغير فينا شيئا، ولكن نستطيع أن نحلل الفتنة التي يصبو إليها فكرك وملايين أمثالك والتي بتنا دائما نعرف منبتها ومغزاها، لتعلم يا إمارة الشمال بأن العمانيين مهما اختلفت وجهات نظرهم فإنها تختلف بالود والمحبة وقبول الآخر وهذا إقتداء برسول الأمة الذي خاطبه الله بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك، فلا تكن فظا غليظ القلب حتى نتركك، بل حاورنا بما تراه أنت أن نكون عليه بالدليل والبرهان ونرد عليك بعلمنا وبرهاننا من القرآن والسنة وقول العلماء واجتهادهم، وعليك بحفظ اللسان والبنان، فهل يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة الا من حصاد ألسنتهم، غسل قلبك بالذكر تطيب لك الحياة كما طابت لنا، واعلم أن الأعمال الواجبة التي يفعلها المسلم مهما كان مذهبه تنتقل هذه الأعمال الى مرحلة القبول، فمن يعلم بأن أعماله قد قبلت من لدن عزيز حكيم، نسأل الله لنا ولك قبول الأعمال وحسن الخاتمة.
تو ذا ماله؟ 100% ذا ما عماني
😐😅
امارة الشمال = هزاب ( الحمار ) للعلم فقط
انت تتكلم عن سلطنة عُمان ،سلطنة عُمان ،سلطنة عُمان .لتأكيد. نحن هنا لا نعرف الفرق بين السني والأباضي والشيعي نعرف إننا من شعب محارب والأنسحاب من المعركة ليست من سمات الرجال(العُمانيين)، وإنما من صفات الجبناء امثالك..وعندما تريد الحديث عن احد من العلماء إبدأ بالقرأه فأنت تبين جهلك من خلال كلامك المتعجرف .انت لست عسكرياً لذلك لا اتعرف ما فيها وما تعنية وما تحملة ،انت فقط ناشر للفتنه. (دلع ومرفهين) الواضح في الموضوع أنك تقصد نفسك .. فضلاً منك أكرمنا بسكوتك “قُل خيراً أو اُصمت”.وفي النهاية.سؤال أخير لك، لماذا الجهله دائماً يكتبون ويتدخلون في ما لا يعنيهم؟!
انت تتكلم عن سلطنة عُمان ،سلطنة عُمان ،سلطنة عُمان .لتأكيد. نحن هنا لا نعرف الفرق بين السني والأباضي والشيعي نعرف إننا من شعب محارب والأنسحاب من المعركة ليست من سمات الرجال(العُمانيين)، وإنما من صفات الجبناء امثالك..وعندما تريد الحديث عن احد من العلماء إبدأ بالقرأه فأنت تبين جهلك من خلال كلامك المتعجرف .انت لست عسكرياً لذلك لا اتعرف ما فيها وما تعنية وما تحملة ،انت فقط ناشر للفتنه. (دلع ومرفهين) الواضح في الموضوع أنك تقصد نفسك .. فضلاً منك أكرمنا بسكوتك “قُل خيراً أو اُصمت”.وفي النهاية.سؤال أخير لك، لماذا الجهله دائماً يكتبون ويتدخلون في ما لا يعنيهم؟!
انت تتكلم عن سلطنة عُمان ،سلطنة عُمان ،سلطنة عُمان .لتأكيد. نحن هنا لا نعرف الفرق بين السني والأباضي والشيعي نعرف إننا من شعب محارب والأنسحاب من المعركة ليست من سمات الرجال(العُمانيين)، وإنما من صفات الجبناء امثالك..وعندما تريد الحديث عن احد من العلماء إبدأ بالقرأه فأنت تبين جهلك من خلال كلامك المتعجرف .انت لست عسكرياً لذلك لا اتعرف ما فيها وما تعنية وما تحملة ،انت فقط ناشر للفتنه. (دلع ومرفهين) الواضح في الموضوع أنك تقصد نفسك .. فضلاً منك أكرمنا بسكوتك “قُل خيراً أو اُصمت”.وفي النهاية.سؤال أخير لك، لماذا الجهله دائماً يكتبون ويتدخلون في ما لا يعنيهم؟!!
الي امارة الشمال لا اظن انك مسلم او عربي ياريت تخبرنا كيف عملت الاحصائيه القذره التي تتحدث بها !!! لو انك تعرف عمان وشعبها لكان الأفضل لك ان تخرس وتغلق فمك الملئ سموم !! الخطاب الديني لمفتي عمان وللسلطنه عموما جعل منها مجتمعا للتسامح ولم يخرج إرهابي واحد من عمان بسبب خطاب التسامح ياجاهل
هذا يريد يثير الفتنه
ومغتاض من عمان وأهلها
موتوا بغيضكم إن الله عليم بذات الصدور
كلنا مسلمين سواء سنه شيعه اباضية
لا تتدخل في شي لا يعنيك تجد كلام ما لا يرضيك
وقت الشدائد ما تندس وتتلحف بطانيه ولدي
امارة الشمال هههههه شكلك مذيع ف قناة وصال
بس ما الومك مدعوس عليكم باليمن وسوريه وطالع خياسكم بكل مكان
طيح الله حظك على حظ من جابك
امارة الشمال هههههه شكلك مذيع ف قناة وصال
بس ما الومك مدعوس عليكم باليمن وسوريه وطالع خياسكم بكل مكان
طيح الله حظك على حظ من جابك