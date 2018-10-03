اثار مقطع فيديو لقبر الموديل العراقية الراحلة تارة فارس، ضجة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وقتلت تارة فارس في 27 سبتمبر الماضي، بثلاث طلاقات نارية، وهي في سيارتها بمنطقة كمب سارة وسط العاصمة بغداد.

ويظهر في الفيديو رجل مجهول الهوية، قال إنه يقف أمام قبر الراحلة، وطلب من الجمهور الدعاء لها، حيث حرص طوال ظهوره على ترديد عنوان مكان دفن جثمانها بكلمات واضحة.

وعبر بعض النشطاء عن تأييدهم لنشر تفاصيل مكان دفن الراحلة، معتبراً أن هذا الأمر سيحفز محبيها على زيارته والدعاء لها، بينما يرى آخرون أنه كان من الأفضل الإبقاء على الأمر سراً، حتى لا يتم تشويه القبر أو الاعتداء على حرمة الراحلة.

واشتهرت فارس بنشر صورها لأكثر من مليونين ونصف مليون متابع على تطبيق أنستغرام، حيث تظهر بشكل مختلف بين الفينة والأخرى، مع إبراز الوشوم وطلاء الأظافر والملابس الفاخرة.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، قبضها على متهم يشتبه في قتله تارة فارس، مشيرة إلى مواصلة التحقيق.