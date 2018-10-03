أقدم سعودي على اغتصاب فتاة عدّة مرات وتصويرها عارية، ومن ثم تهديدها للحصول على مبالغ مالية تقدر بـ190 ألف ريال (50.667 دولار)، فيما قرّرت محكمة سعودية فرض عقوبة قاسية عليه.

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وتبيَّن أنه في العقد الرابع من عمره، حيث عثرت في منزله على 5 ذاكرات تخزين “فلاش ميموري” عليها صور عارية لفتيات من بينهن مقدمة البلاغ.بحسب صحيفة “سبق”

واعترف المتَّهم بارتكابه علاقات محرَّمة مع فتيات عدة وممارسة الفاحشة معهن، وتصويرهن من أجل ابتزازهن ماليًّا بعد ذلك.

وتمت إحالته للمحاكمة وصدور حكم قضائي بحبسه 20 عامًا، بالإضافة إلى جلده ألفي جلدة بمكان عام.