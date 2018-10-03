شن الداعية التونسي بشير بن حسن هجوما عنيفا على نظام “آل سعود” واصفا إياه بالنظام المجرم، وذلك في أعقاب اختطاف الكاتب والإعلامي جمال خاشقجي في السفارة السعودية في أنقرة، حامدا الله بأن سلط عليهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإذلالهم.

وقال “بن حسن” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” تعليقا على واقعة خطف النظام السعودي لـ”خاشقجي”:” نظام مجرم لا يحترم نفسه ولا يحترم الانسان !! الحمد لله الذي سلط عليهم ترامب لاذلالهم”.

وكان الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي قد اختفى من بعد ظهر الثلاثاء بعد دخوله مقر القنصلية السعودية في إسطنبول لإجراء معاملات عائلية فيما لا يعرف مصيره حتى الآن.

ونقل موقع عربي 21 عن خطيبة “خاشقجي” السيدة خديجة أن الإعلامي السعودي دخل إلى مبنى القنصلية في الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء، للحصول على أوراق رسمية خاصة به، ولم يخرج من مبنى السفارة إلى الآن.

وأضافت السيدة خديجة أن موظفي السفارة أبلغوها بأنه غادرها منذ ساعات.

وتواصلت السيدة مع الجهات الأمنية التركية من أمام مبنى القنصلية، ولم تصلها أية معلومات حول اختفائه حتى الآن.

وكان “خاشقجي” قد راجع قبل أسبوع قنصلية الرياض في إسطنبول لإجراء معاملات عائلية فيها، ولكن موظفي القنصلية طلبوا منه العودة بعد أيام لإتمام الإجراءات المتعلقة بمعاملاته لأسباب بيروقراطية، وهو ما حصل اليوم بالفعل قبل “اختفائه”.

ونشرت قناة الجزيرة أن السلطات التركية فتحت تحقيقاً في القصة.

وفي حال صحة هذه الخبر فمن المتوقع أن يتسبب هذا الأمر في أزمة دبلوماسية كبيرة بين السعودية وتركيا، بسبب مخالفة الرياض للأعراف الدبلوماسية.

وغادر “خاشقجي” المملكة قبل نحو عام إلى الولايات المتحدة الأميركية، بعد حملة اعتقالات طالت كتاباً ومفكرين سعوديين، من بينهم الداعية سلمان العودة والدكتور علي العمري.