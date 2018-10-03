دخلت على خط الحادث المريب لاختفاء الكاتب السعودي البارز ، منذ ظهر الأمس عقب دخوله مقر السفارة بإسطنبول في .

 

ونقلت “الجزيرة” في خبر عاجل لها عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله: “نأمل أن يتم العثور على جمال خاشقجي وأن يكون آمنا”

 

 

في السياق ذاته صرح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي بأن الحكومة التركية تدين بكل الوسائل اختفاء الصحفي السعودي.

 

وتابع في تصريحاته لمراسل “الجزيرة” أن تركيا ليست مكانا مناسبا يتم من خلاله استهداف السعودية، سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات.

 

 

وما زال مصير الإعلامي السعودي جمال خاشقجي مجهولا منذ أكثر من 24 ساعة، حيث أكد مسؤول سعودي أن خاشقجي غادر في إسطنبول بعد دخولها بفترة قصيرة، بينما ذكرت مصادر حكومية تركية أنه ما زال في .

 

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي أن خاشقجي (59 عاما) زار القنصلية لطلب أوراق عمل وغادرها بعد فترة قصيرة، معتبرا أن التقارير الصحفية الواردة من عن فقد خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول “كاذبة”.

 

في المقابل، قال ناطق باسم الرئاسة التركية إن “معلوماتنا تفيد بأن خاشقجي ما زال داخل القنصلية السعودية بإسطنبول”.

 

 

وقال “إيلي لوبيز” رئيس تحرير صفحة الرأي في صحيفة واشنطن بوست -التي يعمل خاشقجي لصالحها- في بيان “عجزنا عن الاتصال بجمال اليوم، ونحن قلقون جدا ونود معرفة مكان وجوده.. نراقب الوضع عن كثب ونحاول جمع معلومات.. إن احتجازه بسبب عمله كصحفي ومعلق سيكون ظالما ومشينا” في حال تأكده.

 

من جهتها، قالت نيويورك تايمز إن خاشقجي أعرب الاثنين الماضي لأحد أصدقائه عن خوفه من الاعتقال والترحيل إلى السعودية إذا ذهب إلى القنصلية.

 

وسبق أن كتب خاشقجي مقالا في “واشنطن بوست” قبل عام، قال فيه “عندما أتحدث عن الخوف والترهيب والاعتقالات وتشويه صورة المثقفين ورجال الدين الذين يتجرؤون على قول ما يفكرون فيه، ثم أقول لكم إنني من السعودية، فهل تُفاجؤون؟”.

 