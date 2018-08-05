فقد النجم المصري جميل راتب صوته بشكل مفاجئ، وفشل الأطباء في مصر في تحديد السبب الحقيقي وراء ذلك، واضطر للسفر إلى فرنسا لإجاء فحوصات طبيّة.

وقال الأطباء المصريون إن ما حدث مع النجم “راتب” يعد أحد اعراض الشيخوخة وهو ما لم يقتنع به وقرر السفر للإطمئنان على حالته الصحية.

ونشر مدير أعماله من خلال حسابه الخاص على فيسبوك مقطع فيديو خلال تواجده مع جميل راتب في فرنسا مؤكدًا أنه سيبدأ رحلة العلاج.

وكانت هناك شائعات كثيرة إنتشرت خلال الفترة الماضية زعمت تدهور الحالة الصحية لجميل راتب إلا أن مدير اعماله حرص على نفيها وأكد أنه بخير ولكنه يعاني من مشكلة فقدان صوته بشكل مفاجىء وعدم قدرته على الحديث.