في واقعة مثيرة وربما تكون ذات دلالة، فبعد ظهور حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، خلال مشاركته في مهرجان قطر غودو للفروسية في بريطانيا تصريحه لقناة قطرية، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر مقطع فيديو آخر يظهر زايد آل مكتوم وهو يتسلم كأس كينج جورج برعاية قطر من مدير نادي السباق ناصر شريده الكعبي في سباق قطر “غوود وود” للفروسية.

ووفقا للفيديو، فقد للفيديو، فقد ظهر “آل مكتوم” على منصة التتويج وسلم على “الكعبي” بحرارة”، ليستلم الكأس قبل أن يعود ويضعه على الطاولة ويعود لمصافحة “الكعبي” قبل أن يغادر.

زايد بن محمد ال مكتوم يستلم كأس كينج جورج برعاية قطر من مدير نادي السباق ناصر شريده الكعبي في سباق قطر جوود وود حتى الكاس حطه عالطاوله وشرد الحصني😒 pic.twitter.com/iclq9wu6eB — زكريت (@naaiiif_qtr84) August 4, 2018

وكان حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، قد فاجأ الجميع خلال مشاركته في مهرجان قطر غودو للفروسية في بريطانيا ليدلي بتصريحات لقناة “الكاس” القطرية، وهو أمر نادر الحدوث منذ وقوع أزمة حصار قطر في يونيو 2017.

لقاء الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم مع #قنوات_الكاس من مهرجان #قطر_غودوود لسباقات الخيل pic.twitter.com/aicXEHxIVm — قناة الكأس (@alkasschannel) August 3, 2018

وكانت فعاليات مهرجان قطر غودو للفروسية 2018 انطلقت، الثلاثاء الماضي، على مضمار غودوود التاريخي الشهير في بريطانيا، بحضور الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. وينتهي المهرجان اليوم السبت.

وترعى قطر المهرجان للعام الرابع على التوالي.

ويعتبر ظهور المسؤولين الإماراتيين على وسائل الإعلام القطرية أمرا نادرا بعد اندلاع الأزمة الخليجية وانقطاع العلاقات بين الإمارات وقطر.

يشار إلى أنه في ديسمبر 2017 تم إعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، يوسف السركال من منصبه بعد تداول صور له وهو يعانق رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في بانكوك، والتي حاول التنصل منها بزعم أنها مدبرة لإثارة الفتنة لكن هذا لم يشفع له عند “ابن زايد”.