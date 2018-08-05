في واقعة مثيرة وربما تكون ذات دلالة، فبعد ظهور حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم وزير المالية، خلال مشاركته في مهرجان غودو للفروسية في بريطانيا تصريحه لقناة قطرية، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر مقطع فيديو آخر يظهر وهو يتسلم كأس كينج جورج برعاية قطر من مدير نادي السباق في قطر “غوود وود” للفروسية.

 

ووفقا للفيديو، فقد للفيديو، فقد ظهر “آل مكتوم” على منصة التتويج وسلم على “الكعبي” بحرارة”، ليستلم الكأس قبل أن يعود ويضعه على الطاولة ويعود لمصافحة “الكعبي” قبل أن يغادر.

وكان حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب وزير المالية، قد فاجأ الجميع خلال مشاركته في مهرجان قطر غودو للفروسية في بريطانيا ليدلي بتصريحات لقناة “الكاس” القطرية، وهو أمر نادر الحدوث منذ وقوع أزمة حصار قطر في يونيو 2017.

 

وكانت فعاليات مهرجان قطر غودو للفروسية 2018 انطلقت، الثلاثاء الماضي، على مضمار غودوود التاريخي الشهير في بريطانيا، بحضور الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. وينتهي المهرجان اليوم السبت.

 

وترعى قطر المهرجان للعام الرابع على التوالي.

 

ويعتبر ظهور المسؤولين الإماراتيين على وسائل الإعلام القطرية أمرا نادرا بعد اندلاع الأزمة الخليجية وانقطاع العلاقات بين وقطر.

 

يشار إلى أنه في ديسمبر 2017 تم إعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، يوسف السركال من منصبه بعد تداول صور له وهو يعانق رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في بانكوك، والتي حاول التنصل منها بزعم أنها مدبرة لإثارة الفتنة لكن هذا لم يشفع له عند “ابن زايد”.