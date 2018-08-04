أطلق نائب رئيس وحاكم سلسلة من التغريدات أثارت حالة من الجدل، خاصة بعد انتقاده لتدخل الحاكم السياسي في البلاد العربية في كل ما يتعلق بالدولة من اقتصاد وتعليم وإعلام ورياضة، مؤكدا أن واجب السياسي هو تسهيل حياة الشعوب وحل الأزمات بدلاً من افتعالها.

 

وقال “ابن راشد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #علمتني_الحياة أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي هي مضيعة للوقت .. ومَفسدة للأخلاق .. ومَهلكة للموارد .. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان .. والتاريخ هو الشاهد .. إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها”.

وأكد في تدوينة أخرى على أنه ” لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي ولدينا نقص في الإداريين. أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد ..انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية أين وصلوا .. وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر،ولا تملك مصيرها التنموي ..ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها”.

وانتقد “ابن راشد” تدخلات السياسي العربي في شؤون لا يعلمها، قائلا:” في عالمنا العربي.. السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الاعلام، ويدير حتى الرياضة”.

 

وأوضح أن” وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الاعمال والاعلامي وغيرهم. وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلا من افتعالها ..وبناء المنجزات بدلا من هدمها”.

وفي ظل توارد انباء عن بداية اندلاع خلافات بين دبي وأبو ظبي اعتراضا على تدخل في شؤون الدول الأخرى وتأثيرات هذا التدخل على اقتصاد دبي، رأى مغردون أن محمد بن راشد يوجه رسائل إلى حكومة التي أقحمت نفسها في صراعات وخلافات مع دول المنطقة.

 