أطلق نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد سلسلة من التغريدات أثارت حالة من الجدل، خاصة بعد انتقاده لتدخل الحاكم السياسي في البلاد العربية في كل ما يتعلق بالدولة من اقتصاد وتعليم وإعلام ورياضة، مؤكدا أن واجب السياسي هو تسهيل حياة الشعوب وحل الأزمات بدلاً من افتعالها.

وقال “ابن راشد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #علمتني_الحياة أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي هي مضيعة للوقت .. ومَفسدة للأخلاق .. ومَهلكة للموارد .. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان .. والتاريخ هو الشاهد .. إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها”.

#علمتني_الحياة أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي هي مضيعة للوقت .. ومَفسدة للأخلاق .. ومَهلكة للموارد .. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان .. والتاريخ هو الشاهد .. إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٤ أغسطس ٢٠١٨

وأكد في تدوينة أخرى على أنه ” لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي ولدينا نقص في الإداريين. أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد ..انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية أين وصلوا .. وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر،ولا تملك مصيرها التنموي ..ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها”.

لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي ولدينا نقص في الإداريين. أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد ..انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية أين وصلوا .. وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر،ولا تملك مصيرها التنموي ..ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٤ أغسطس ٢٠١٨

وانتقد “ابن راشد” تدخلات السياسي العربي في شؤون لا يعلمها، قائلا:” في عالمنا العربي.. السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الاعلام، ويدير حتى الرياضة”.

وأوضح أن” وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الاعمال والاعلامي وغيرهم. وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلا من افتعالها ..وبناء المنجزات بدلا من هدمها”.

في عالمنا العربي.. السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الاعلام، ويدير حتى الرياضة !

وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الاعمال والاعلامي وغيرهم. وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلا من افتعالها ..وبناء المنجزات بدلا من هدمها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٤ أغسطس ٢٠١٨

وفي ظل توارد انباء عن بداية اندلاع خلافات بين دبي وأبو ظبي اعتراضا على تدخل محمد بن زايد في شؤون الدول الأخرى وتأثيرات هذا التدخل على اقتصاد دبي، رأى مغردون أن محمد بن راشد يوجه رسائل إلى حكومة أبو ظبي التي أقحمت نفسها في صراعات وخلافات مع دول المنطقة.

ربما تقصد #علمتني_الحياة أن سياسة محمد زايد الاجرامية اصبحت اليوم كارثة على #الامارات وشعبها وطامة على الاقتصاد خاصة اقتصاد #دبي التابعة لإمارة #ابوظبي جبرا وقسرا منذ الازمة المالية عام 2008 ولولا ذلك ماتورطتم بالخوض في السياسة التي هي مهلكة للموارد ومضيعة للوقت ومفسدة للأخلاق😊 — عبدالله محمد الإبـي (@A_lemeny10) ٤ أغسطس ٢٠١٨

نتفق معك ولكن فلتنصح عشيرتك الاقربون

١-لماذااللجوء للحل العسكري في #اليمن بدلا من الحل السياسي؟

٢-لماذاالوقوف مع الانقلاب العسكري في #مصر بدلامن اختيارالشعب؟

٣-لماذا تاييدبقايا الديكتاتورية في #ليبيا ؟

٤-لماذادعم الانقلاب في #تركيا ؟

٥-لماذا سجن المعارضين دون محاكمات في#ابوظبي ؟ — Saad Burshaid سعد بورشيد (@saadburshaid) ٤ أغسطس ٢٠١٨

@GamalSultan1 واضح غضبك على خطة محمد بن زايد في اليمن تدخل مع الشرعية وأفعاله طعنات لها،إسرة عفاش عنده أهم من الشعب وهنا الكارثة — Ali jofil (@AliAljofi1) ٤ أغسطس ٢٠١٨

دبي كانت ماشية صح وخط سير واضح وفي تتطور الى ان تدخل فيها حكام ابو ظبي الله يصلح الحال — القحطاني (@IbrahimQnni) ٤ أغسطس ٢٠١٨