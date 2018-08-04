العثور على جثث في منزل بالمكسيك

عثرت الشرطة المكسيكية على 11 جثة، الجمعة، في منزل ببلدة قريبة من الحدود مع الولايات المتحدة.

وقالت حكومة ولاية “تشيهواهوا” الشمالية في بيان إن جثث 8 رجال و3 نساء عثر عليها في المنزل في “سيوداد خواريز”.

وقالت إن الناس كانوا ضحايا القتل.

وأضافت الحكومة أن الحادث ربما يكون متصلا بالاشتباكات بين الجماعات الإجرامية.

وذكرت ان مكتب المدعي العام يقوم بالتحقيق في عمليات قتل وهويات الضحايا.

وكانت سيوداد خواريز لسنوات طويلة واحدة من أكثر مدن المكسيك عنفا، حيث كانت تقارنها بمنطقة حرب.

وتحسن معدل الجريمة في المدينة في السنوات الأخيرة ، لكنه لا يزال خطيراً بسبب وجود تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

وجاء العثور على الجثث الـ11 قبل أيام من زيارة الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لسلسلة من المنتديات التي تسعى للقضاء على العنف في المنطقة.