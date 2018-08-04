عاد المغرد والناشط السعودي المبتعث على نفقة حكومة بلاده للولايات المتحدة عبد الرحمن المطيري الذي اشتهر بمحاباته للصهاينة، لإثارة الجدل من جديد وهذه المرة دخل على خط سلطنة عمان ليتهمها بمساندة الحوثيين وتلقي الدعم من إيران. حسب زعمه

السعودي “المطيري” وفي مقطع مصور له تم تداوله بمواقع التواصل، هاجم سلطنة عمان وتطاول عليها قائلا: “يحسسوك إنهم سويد الخليج بالحديث عن التعايش والسلام وفي المقابل موقفهم السياسي فاشل ويفضح فهم يساعدون الحوثيين ويأخذون دعما من إيران”.

وتابع مزاعمه مهددا:”أهم شيء مصالحهم ولو عاملناهم بالمثل يمنيا بالله ما تستمر عمان أسبوع، وفوق كل هذا لديهم حقد شعبي وشعور بالدونية والنقص أمام الشعب السعودي”.

شاهد بالفيديو: مواطن سعودي ماذا قال عن سلطنة عمان..! pic.twitter.com/wCANowgA8H — الجندي المجهول (@algndy_almghwll) ٢ أغسطس ٢٠١٨

واختتم مجددا اتهامه للسلطنة بدعم جماعة الحوثي باليمن ومساعدتهم على تهريب الأسلحة التي تضرب قوات التحالف على الحدود:”مين يدعم الحوثيين باليمن غير سلطنة عمان، إيران ترسل الأسلحة للحوثيين عن طريقكم، الجنود السعوديين يموتون في الحد بسببكم.. اتقوا شر السعودي إذا غضب”.

وتسببت تصريحات المغرد السعودي في غضب واسع بين العمانيين، الذين لفتوا أن هذه الأفكار المسمومة التي شبع بها الإعلام السعودي عقول مواطنيه، تؤكد أن السعودية وإلامارات يحيكون الآن مخططات لاحتلال سلطنة عمان و قطر والكويت دفعة واحدة.

#السعودية و #الامارات الان قاعد يحضرون لاحتلال #سلطنة_عمان و #قطر و #الكويت كلهم دفعة واحدة

احذرو يا اهل #عمان الغدر جايكم قريبا جدا وبدعم وموافقة امريكيه وقد اعذر من انذر — 🦁 Anwar Diyala 🇮🇶 (@AnwarDiyala) ٤ أغسطس ٢٠١٨

وسخر منه آخرون ووصفوه بالغبي الأبله الذي لا يدرك معنى ما يقول.

😂😂😂😂😂😂

في مثل عماني يقول

بو تفح ما تلدغ 🤣🤣🤣🤣 — إبراهيم 🇧🇭🇦🇪🇸🇦🇶🇦🇰🇼🇴🇲 (@Donalkhanjari) ٤ أغسطس ٢٠١٨

هههههههههه هذا علامه محتشر الحين مافهمناله يتكلم صدق ولا يبا متابعين زياده ولا شو مشكلته بالضبط — زينهو (@xxx3iu) ٤ أغسطس ٢٠١٨

بينما تبرأ منه سعوديون مؤكدين أنه لا يمثل إلا نفسه.

هذا لا يمثلنا كشعب سعودي يمثل نفسه فقط عمان والسعودية واحد — abu LDN (@abu_LDN) ٤ أغسطس ٢٠١٨

وعرف عن المغرد السعودي عبد الرحمن المطيري دعواته لنصرة إسرائيل واستعداده للتبرع بأمواله للجيش الإسرائيلي لمواجهة حركة “حماس”، فضلا عن إساءته لأعراض النساء الفلسطينيات.

كما سبق أن تداول ناشطون مقطع فيديو لـ”المطيري” يتطاول فيه على المغرب وشعبها، محاولا تبرير تصويت بلاده لصالح الملف الأمريكي الثلاثي لاستضافة مونديال 2026.