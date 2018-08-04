في أمر نادر الحدوث منذ وقوع أزمة حصار قطر في يونيو 2017، ظهر مسؤول إماراتي بارز على شاشة قناة قطرية وأدلى بتصريحات أمس، الجمعة.

ونشرت قنوات الكأس الرياضية القطرية، لقاء مع الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، خلال مشاركته في مهرجان قطر غودو للفروسية في بريطانيا.

لقاء الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم مع #قنوات_الكاس من مهرجان #قطر_غودوود لسباقات الخيل pic.twitter.com/aicXEHxIVm — قناة الكأس (@alkasschannel) August 3, 2018

وكانت فعاليات مهرجان قطر غودو للفروسية 2018 انطلقت، الثلاثاء الماضي، على مضمار غودوود التاريخي الشهير في بريطانيا، بحضور الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. وينتهي المهرجان اليوم السبت.

وترعى قطر المهرجان للعام الرابع على التوالي.

ويعتبر ظهور المسؤولين الإماراتيين على وسائل الإعلام القطرية أمرا نادرا بعد اندلاع الأزمة الخليجية وانقطاع العلاقات بين الإمارات وقطر.

يشار إلى أنه في ديسمبر 2017 تم إعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، يوسف السركال من منصبه بعد تداول صور له وهو يعانق رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في بانكوك، والتي حاول التنصل منها بزعم أنها مدبرة لإثارة الفتنة لكن هذا لم يشفع له عند “ابن زايد”.

وكان ناشطون قد تداولوا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا للقاء حميمي جمع بين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ونظيره الإماراتي يوسف السركال خلال اجتماعات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي عقدت أوائل ديسمبر 2017 في العاصمة التايلندية بانكوك.