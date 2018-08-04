في واقعة تثبت رفض النشأ السعودي الواعي لسياسات النظام الحالي والهرولة السعودية تجاه إسرائيل، وبعد أيام قليلة مما فعله طالب الكيمياء السعودي بدر الملحم ورفضه الوقوف بجانب نظيره الإسرائيلي في محفل دولي، ها هي نفس الواقعة تكرر ولكن هذه المرة مع فريق “الريشة الطائرة” للمملكة بأوكرانيا.

وانسحب فريق سعودي لكرة الريشة أمس، الجمعة، من أمام نظيره الإسرائيلي في البطولة الدولية المقامة حاليا في أوكرانيا.

وتداول نشطاء سعوديون عبر “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة انسحاب فريقهم.

رفضاً للتطبيع مع كيان الارهاب المسمى "اسرائيل"

لاعبان من المنتخب السعودي لـ"الريشة الطائرة" يرفضان مصافحة منتخب الاحتلال وينسحبان من المباراة في أوكرانيا..

هذا هو الأصل في مواقف أحرار العالم وليس البديل..البديل هم أولائك "صهاينة العرب" الذين اختاروا طريق التطبيع مع المحتل المجرم! pic.twitter.com/nGxEb3A3Oc — محمد المدهون (@mohamed_mdn) August 4, 2018

ويأتي ذلك بعد أيام، من قيام متسابق سعودي بدورة الأوليمبياد الدولي للكيمياء المقامة بالتشيك وسلوفاكيا، على تغيير مكانه حينما وقف بجواره متسابق إسرائيلي خلال حفل لتكريم الفائزين.

وعلى خلاف سياسة ولي العهد الجديدة تجاه إسرائيل التي لخصها بجملته (على الفلسطينيين أن يقبلوا بالأمر الواقع أو يخرسوا)، وبعيدا عن الإعلام السعودي المطبل لهذه السياسة، اصطف الطالب السعودي بدر الملحم إلى جانب طلبة من دول مختلفة، ليأتي طالب إسرائيلي بجانبه، وكل منهم يحمل علم بلاده، ليسارع الملحم بالابتعاد عنه.

وحدث ذلك خلال تكريم الطالب السعودي مع الفائزين في الأولمبياد الدولي للكيمياء المقام في سلوفاكيا والتشيك.

الطالب بدر سلمان الملحم حصل على الميدالية الفضية في الأولمبياد الدولية للكيمياء… وقف بجانبه صهيوني يحمل العلم الإسرائيلي ، فما كان من الطالب إلا أن ابتعد ووقف في الطرف الآخر.. بجانب الطالب الإيراني😅 ربما سيعاقبه محمد بن سلمان… pic.twitter.com/Jc3Epzq7fw — نحو الحرية (@hureyaksa) July 29, 2018

وكان الطلبة السعوديون حققوا نتائج إيجابية في الأولمبياد، المقام في الفترة بين 19 إلى 29 يوليو الماضي، إذ نال ‏بدر الملحم ميدالية فضية، وحقق الطلاب عبد الرحمن آل إدريس و‏أسامة العلي ‏وعلي الأسمري ثلاث ميداليات برونزية.

ولقي تصرف الطالب السعودي إشادة واسعة من قبل مواطنيه ومغردين عرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.