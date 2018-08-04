في واقعة تثبت رفض النشأ السعودي الواعي لسياسات النظام الحالي والهرولة تجاه ، وبعد أيام قليلة مما فعله طالب الكيمياء السعودي بدر الملحم ورفضه الوقوف بجانب نظيره الإسرائيلي في محفل دولي، ها هي نفس الواقعة تكرر ولكن هذه المرة مع فريق “” للمملكة بأوكرانيا.

 

وانسحب فريق سعودي لكرة الريشة أمس، الجمعة، من أمام نظيره الإسرائيلي في البطولة الدولية المقامة حاليا في أوكرانيا.

 

وتداول نشطاء سعوديون عبر “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة انسحاب فريقهم.

 

 

ويأتي ذلك بعد أيام، من قيام متسابق سعودي بدورة الأوليمبياد الدولي للكيمياء المقامة بالتشيك وسلوفاكيا، على تغيير مكانه حينما وقف بجواره متسابق إسرائيلي خلال لتكريم الفائزين.

 

وعلى خلاف سياسة ولي العهد الجديدة تجاه إسرائيل التي لخصها بجملته (على الفلسطينيين أن يقبلوا بالأمر الواقع أو يخرسوا)، وبعيدا عن الإعلام السعودي المطبل لهذه السياسة، اصطف الطالب السعودي بدر الملحم إلى جانب طلبة من دول مختلفة، ليأتي طالب إسرائيلي بجانبه، وكل منهم يحمل علم بلاده، ليسارع الملحم بالابتعاد عنه.

 

وحدث ذلك خلال تكريم الطالب السعودي مع الفائزين في الأولمبياد الدولي للكيمياء المقام في سلوفاكيا والتشيك.

 

 

وكان الطلبة السعوديون حققوا نتائج إيجابية في الأولمبياد، المقام في الفترة بين 19 إلى 29 يوليو الماضي، إذ نال ‏بدر الملحم ميدالية فضية، وحقق الطلاب عبد الرحمن آل إدريس و‏أسامة العلي ‏وعلي الأسمري ثلاث ميداليات برونزية.

 

ولقي تصرف الطالب السعودي إشادة واسعة من قبل مواطنيه ومغردين عرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.