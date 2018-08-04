يبدو أن النظام السعودي لم يكتف بتسييس الشعائر الدينية والتحكم بمقدسات المسلمين، ليزيد الطين بلة ويثقل كاهل الحجيج بفرض ضريبة جديدة على القرابين التي يقدمها الحجاج لله وهي ضريبة القيمة المضافة على الأضاحي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية، أعلنت الهيئة “العامة للزكاة والدخل” السعودية، فرض ضريبة القيمة المضافة على الأضاحي بنسبة 5%،تطبيقا للسياسة الضريبية المتبعة في البلاد.

الهيئة، قالت إن “الأضاحي تخضع للضريبة إذا تم الشراء من منشأة بلغت حد التسجيل الإلزامي، وكانت مسجلة في النظام لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل”.

وأضافت أنه ولا يحق للباعة الأفراد تحصيل أي ضريبة من العملاء، وفي حال تم ذلك يجب عليهم تزويد العميل بفاتورة ضريبية مستوفية كامل الشروط، وإلّا فستكون تلك مخالفة تستوجب توقيع العقوبة عليه.

وسبق، أن حذرت الهيئة، من أن غرامة عدم تقديم الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، لإقراراتها الضريبية، قد تصل إلى ما يعادل 30% من ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها.

وكانت قد بدأت الرياض مطلع العام الجاري، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على السلع والخدمات، لدعم إيراداتها غير النفطية في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي.

و«القيمة المضافة»، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع للمستهلك.

واستنكرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين الشريفين (بيت الله الحرام ومسجد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم) استمرار سلطات المملكة في منع السوريين والقطريين من أداء فريضة الحج.

وقالت في بيان لها بيونيو الماضي، إن السعودية تمنع السوريين من الحج للسنة السابعة على التوالي، وتمنع القطريين للسنة الثانية، وذلك لأسباب سياسية.

واعتبرت الهيئة حرمان الآلاف من أداء الحج “جريمة ضد الشريعة والقانون الدولي” وطالبت بإشراك المؤسسات والحكومات الإسلامية في إدارة المشاعر المقدسة.

وكانت الخارجية القطرية قد أعربت عن رفضها استغلال الحج أداة للتجيير السياسي، وشددت على ضرورة تجنيب تلك الفريضة الخلافات السياسية بين الدول وعدم عرقلة أدائها عن طريق وضع شروط تمس سيادة الدول أو تمس حقوق مواطنيها.

وتلك الهيئة مؤسسة أنشئت في يناير 2018، وتقول إنها تعمل على ضمان قيام السعودية بإدارة جيدة للمشاعر المقدسة والحفاظ على المواقع التاريخية الإسلامية، وعدم تسييس مشاعر الحج والعمرة، ومنع استفراد الرياض بالمشاعر المقدسة.