تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر تنكيل الموظفين بمركز البطحاء السعودي بتجار الأسماك العمانيين.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أجبر الموظفين تجار الأسماك العمانيين على فتح الأسماك التي بحوزتهم وينوون الدخول بها للمملكة واحدة، تلو الأخرى.
وبحسب الفيديو فقد عبر أحد التجار عن استنكاره وحسرته لما حدث، حيث أجبر على إفراغ شحنته من السمك على الأرض الذي يعد مصدر رزقه الوحيد.
شوفوا مركز البطحاء ايش يسوي بالعمانيين اصحاب السمك
يجبرهم على تقطيع السمك لتأكد انه طازج
(حسبي الله ونعم الوكيل ) pic.twitter.com/82zm4eYLbF
— alkuwari🇶🇦 (@alkuwari_3131) August 2, 2018
حسبي الله ونعم الوكيل
مركز البطحاء بالمملكه العربيه السعوديه
انظرو كيف يتعاملو مع بعض التجار العمانيين pic.twitter.com/Br6VrSPkxD
— ربي لك الحمد والشكر (@YcEq2wZ9uVywQsS) August 3, 2018
وعبر العديد من العمانيين عن استنكارهم للواقعة المشينة، حيث طالبوا السلطات بالتدخل فورا لإنهاء ما وصفوها بالمهزلة، كما طالبوا السفير السعودي لديهم بضرورة توضيح الأمر والكشف عن ملابساته.
شوفوا مركز البطحاء شو يسوي بالعمانيين اصحاب السمك pic.twitter.com/B1iWF61chk
— 🇴🇲بنت السعيدي🇴🇲 (@azzaalsaidi199) August 3, 2018
حسبي الله ونعم الوكيل
مركز البطحاء بالمملكه العربيه السعوديه
انظرو كيف يتعاملو مع بعض التجار العمانيين pic.twitter.com/Br6VrSPkxD
— ربي لك الحمد والشكر (@YcEq2wZ9uVywQsS) August 3, 2018
شوفوا مركز البطحاء شو يسوي بالعمانيين اصحاب السمك وين الجهات الحكومية والمعنيه حرام كذا تعامل مع كسب الرزق ومشقة الطريق والتعب
حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/SkgOwH9i2V pic.twitter.com/bZ1Umb3rOO
— Shams Shams (@ShamsSh42356745) August 3, 2018
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