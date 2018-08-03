تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر تنكيل الموظفين بمركز السعودي بتجار الأسماك العمانيين.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أجبر الموظفين تجار الأسماك العمانيين على فتح الأسماك التي بحوزتهم وينوون الدخول بها للمملكة واحدة، تلو الأخرى.

 

وبحسب الفيديو فقد عبر أحد التجار عن استنكاره وحسرته لما حدث، حيث أجبر على إفراغ شحنته من على الأرض الذي يعد مصدر رزقه الوحيد.

وعبر العديد من العمانيين عن استنكارهم للواقعة المشينة، حيث طالبوا السلطات بالتدخل فورا لإنهاء ما وصفوها بالمهزلة، كما طالبوا السفير السعودي لديهم بضرورة توضيح الأمر والكشف عن ملابساته.