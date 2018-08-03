تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر تنكيل الموظفين بمركز البطحاء السعودي بتجار الأسماك العمانيين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أجبر الموظفين تجار الأسماك العمانيين على فتح الأسماك التي بحوزتهم وينوون الدخول بها للمملكة واحدة، تلو الأخرى.

وبحسب الفيديو فقد عبر أحد التجار عن استنكاره وحسرته لما حدث، حيث أجبر على إفراغ شحنته من السمك على الأرض الذي يعد مصدر رزقه الوحيد.

شوفوا مركز البطحاء ايش يسوي بالعمانيين اصحاب السمك

يجبرهم على تقطيع السمك لتأكد انه طازج (حسبي الله ونعم الوكيل ) pic.twitter.com/82zm4eYLbF — alkuwari🇶🇦 (@alkuwari_3131) August 2, 2018

حسبي الله ونعم الوكيل

مركز البطحاء بالمملكه العربيه السعوديه

انظرو كيف يتعاملو مع بعض التجار العمانيين pic.twitter.com/Br6VrSPkxD — ربي لك الحمد والشكر (@YcEq2wZ9uVywQsS) August 3, 2018

وعبر العديد من العمانيين عن استنكارهم للواقعة المشينة، حيث طالبوا السلطات بالتدخل فورا لإنهاء ما وصفوها بالمهزلة، كما طالبوا السفير السعودي لديهم بضرورة توضيح الأمر والكشف عن ملابساته.

شوفوا مركز البطحاء شو يسوي بالعمانيين اصحاب السمك pic.twitter.com/B1iWF61chk — 🇴🇲بنت السعيدي🇴🇲 (@azzaalsaidi199) August 3, 2018

حسبي الله ونعم الوكيل

مركز البطحاء بالمملكه العربيه السعوديه

انظرو كيف يتعاملو مع بعض التجار العمانيين pic.twitter.com/Br6VrSPkxD — ربي لك الحمد والشكر (@YcEq2wZ9uVywQsS) August 3, 2018