رفعت أسرة رجل الأعمال الكويتي المختفي منذ 3 سنوات في رومانيا، محمد البغلي، قيمة المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عنه الى مليون يورو.

وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها أسرة البغلي قيمة المكافأة لتصل إلى مليون يورو ولمدة 30 يوما فقط بدءا من يوم أمس 2 أغسطس/آب..

من جهته حذر نجل رجل الأعمال المختفي، حمد البغلي، في كلمة له بمؤتمر صحفي عقد في قرية كييا الرومانية، كل من تورط في جريمة اختفاء محمد البغلي.

وأضاف نجل المختفي، رياض البغلي، أنه منذ اللحظات الأولى لاختفائه بذلت الشرطة الرومانية جهودا مضنية، لكن مع الأسف لم تثمر هذه الجهود عن أي أثر أو دليل يمكن أن يقودنا إلى معرفة مصير والدنا، بحسب ما نشرت صحيفة “الجريدة” الكويتية.

وقال: “هذا لم يمنعنا من استمرار مناشدة السلطات الرومانية والطلب من الحكومة الكويتية مواصلة جهودها الدبلوماسية واستثمار علاقات الصداقة الجيدة بين البلدين من أجل التوصل إلى ما ينهي هذه المأساة الإنسانية.