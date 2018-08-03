ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على مجموعةٍ من الأشخاص من الجنسين، بعد حملةٍ قامت بها على أحد المطاعم بولاية السيب، بعد تحويله إلى مرقص واتخاذه مأوى لارتكاب الأعمال المنافية للأخلاق.

وقالت شرطة عمان السلطانية في تغريدةٍ على “تويتر” أن قيادتيّ شرطة محافظة مسقط والمهام الخاصة وبالتعاون مع بلدية مسقط قامت بحملة لأحد المقاهي وضبط من فيه من الجنسين.

واضافت: “تم مداهمة المقهى الواقع في المعبيلة بولاية السيب فجر اليوم وتم ضبط من فيه من الجنسين بعد تحويله إلى مرقص دون ترخيص”.

وذكرت أنه تم اتخاذ المقهى مأوى لارتكاب الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة.