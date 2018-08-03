أعرب ناشطون عمانيون عن تضامنهم التام مع الدكتور محمد المحروقي الأكاديمي بجامعة “نزوى”، وذلك على إثر إنهاء عقده وفصله من الجامعة بعد أن انتقد تأخر دفع رواتب العاملين بالجامعة.

وكان “المحروقي” قد كتب عبر حسابه بموقع التواص الاجتماعي “فيسبوك” قبل أيام منتقدا تأخر الجامعة في دفع الرواتب قائلا: “مؤسسة على رأسها علمان كبيران في المجتمع والسلطة في عمان صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد وسماحة الشيخ الوالد علامة العصر أحمد بن حمد الخليلي. وقد دأبت هذه المؤسسة على تأخير دفع رواتب موظفيها!!”.

وأضاف: “يقول الموظفون بها أنهم يرفعون الشكوى بعد الله إلى هذين العلمين.”

مؤسسة على رأسها علمان كبيران في المجتمع والسلطة في عمان صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد وسماحة الشيخ الوالد علامة… Posted by ‎محمد المحروقي‎ on Monday, July 30, 2018

ليعلن بعد ذلك أنه في أعقاب كتابته للتدوينة بيوم تم إنهاء عمله من الجامعة، موكلا أمره لله قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

بعد يوم واحد من هذه التغريدة جامعة نزوى تنهي عقدي الوظيفي معها. لا أقول سوى "حسبي الله ونعم الوكيل". Posted by ‎محمد المحروقي‎ on Thursday, August 2, 2018

وفور تداول الأنباء عن عزله من وظيفته، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاج بعنوان:” #متضامن_مع_دمحمد_المحروقي”، عبروا من خلاله عن تضامنهم التام مع “المحروقي” مستنكرين أن تقوم مؤسسة بفصل أحد موظفيها لمجرد مطالبته بحقه، في حين أقدم آخرون على ذكر فضائل ومساهمات الدكتور “المحروقي” في العديد من المناسبات والفعاليات لإبراز اسم عمان والدفاع عنها.

الأيام الثقافية العمانية في جزر القمر، ندوة المهلب بن أبي صفرة، ندوة الإمام محمد بن عبدالله الخليلي، مجلة جامعة نزوى المحكمة، كتبها البحثية المهمة. غيض من فيض ما قدمه لجامعة نزوى التي جازته اليوم جزاء سنمار، لمجرد أنه طالب بحقه وحقوق زملائه في الراتب!#متضامن_مع_دمحمد_المحروقي pic.twitter.com/X4Og9FIjyP — سليمان المعمري (@almamari20001) August 2, 2018

#جامعة_نزوى بعد ان رفلت جامعتكم بأرقى المؤتمرات التي كان محركها الأول د محمد، محليا ودوليا.

يقابل اليوم عطاؤه بالفصل،!

إقصىاء أكاديمي متميز يقصد به إقصاء تلاميذه أيضا ناهيكم عن ما يترتب من سوء الأثر.#متضامن_مع_دمحمد_المحروقي — يعقوب الحارثي yaqoob (@Yaqoobalharthy) August 2, 2018

#متضامن_مع_دمحمد_المحروقي مدير مركز الخليل بن أحمد، رجل عرفته في أروقة جامعة نزوى، له فضل كبير في حفظ التاريخ العُماني ونقله للأجيال، نظم وأقام مؤتمرات وندوات كبيرة، أقربها ندوة #المهلب_بن_أبي_صفرة التي نظمها المركز الذي يرأسه، هذا الرجل يستحق التكريم بجدارة. @phytopathoman pic.twitter.com/K0lvonkIlR — المختار الهنائي (@MuktarOman) August 2, 2018

الجامعات عند الأمم الواعية يفترض أن تكون المكان الذي يحتضن كل الآراء و الأفكار، و مراكز للتنوير و حرية الرأي و التعبير، و لكن معنا أصبحت لا تتحمل كلمة الحق! @phytopathoman@unizwaoman#متضامن_مع_دمحمد_المحروقي pic.twitter.com/2KNlVNfu0B — بدر الراشدي (@bnalrashdi) August 2, 2018

#متضامن_مع_دمحمد_المحروقي د. محمد المحروقي وأمثاله من الشخصيات المتعلمة والمخلِصة هُم من ساهموا في رفع مستوى جامعة نزوى مقارنة بالجامعات الخاصة الأخرى في عمان.. ولكن الجزاء يكون بالطرد وإنهاء الخدمة لمجرد كلمة حق قالها في قضية عادلة وهي تأخر رواتب الموظفين في الجامعة لا غير!!! pic.twitter.com/1yvIBIzX7V — علوي المشهور (@alwi_999) August 2, 2018

علاقتي بالدكتور محمد المحروقي عبرت كل الحدود. كان أستاذي عندما كنت طالبا بجامعة السلطان.. ثم زميل عمل.. ثم شريكا ثقافيا عبر ورش مشتركة مع جامعة نزوى.. ثم صديقا ورفيقا في مختلف المناشط الثقافية، الحقيقية منها والافتراضية. شخص مثله يشترى، لا يقال. #متضامن_مع_دمحمد_المحروقي — Badr Al Jahwari (@jahwary) August 2, 2018