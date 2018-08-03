أعرب ناشطون عمانيون عن تضامنهم التام مع الدكتور الأكاديمي بجامعة “نزوى”، وذلك على إثر إنهاء عقده وفصله من الجامعة بعد أن انتقد تأخر دفع رواتب العاملين بالجامعة.

 

وكان “المحروقي” قد كتب عبر حسابه بموقع التواص الاجتماعي “فيسبوك” قبل أيام منتقدا تأخر الجامعة في دفع الرواتب قائلا: “مؤسسة على رأسها علمان كبيران في المجتمع والسلطة في صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد وسماحة الشيخ الوالد علامة العصر أحمد بن حمد الخليلي. وقد دأبت هذه المؤسسة على تأخير دفع رواتب موظفيها!!”.

 

وأضاف: “يقول الموظفون بها أنهم يرفعون الشكوى بعد الله إلى هذين العلمين.”

مؤسسة على رأسها علمان كبيران في المجتمع والسلطة في عمان صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد وسماحة الشيخ الوالد علامة…

Posted by ‎محمد المحروقي‎ on Monday, July 30, 2018

ليعلن بعد ذلك أنه في أعقاب كتابته للتدوينة بيوم تم إنهاء عمله من الجامعة، موكلا أمره لله قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

بعد يوم واحد من هذه التغريدة جامعة نزوى تنهي عقدي الوظيفي معها. لا أقول سوى "حسبي الله ونعم الوكيل".

Posted by ‎محمد المحروقي‎ on Thursday, August 2, 2018

وفور تداول الأنباء عن عزله من وظيفته، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاج بعنوان:” #متضامن_مع_دمحمد_المحروقي”، عبروا من خلاله عن تضامنهم التام مع “المحروقي” مستنكرين أن تقوم مؤسسة بفصل أحد موظفيها لمجرد مطالبته بحقه، في حين أقدم آخرون على ذكر فضائل ومساهمات الدكتور “المحروقي” في العديد من المناسبات والفعاليات لإبراز اسم عمان والدفاع عنها.

 