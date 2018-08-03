شنت الناشطة السياسية اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان هجوما عنيفا على السعودية والإمارات وذلك في أعقاب سقوط أكثر من 150 بين قتيل وجريح نتيجة استهداف طيران التحالف لأهداف مدنية في “الحديدة” واصفة إياهما بأوغاد العصر.

وقالت “كرمان” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على جريمة التحالف: “مجزرة جديدة يرتكبها اليوم طيران التحالف السعودي الاماراتي الاجرامي بغارة على ميناء صيد وسوق للأسماك في الحديدة تسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين”.

وأضافت مخاطبية الدولتان:” يا أوغاد العصر لن تذهب جرائمكم ومجازركم بحق اليمنيين دون حساب ودون تبعات ولن تفلتوا من العقاب”.

مجزرة جديدة يرتكبها اليوم طيران التحالف السعودي الاماراتي الاجرامي

بغارة على ميناء صيد وسوق للأسماك في الحديدة تسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين،

يا أوغاد العصر لن تذهب جرائمكم ومجازركم بحق اليمنيين دون حساب ودون تبعات ولن تفلتوا من العقاب — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) August 2, 2018

وكانت حصيلة غارات التحالف السعودي الإماراتي على أهداف مدنية في مدينة الحديدة غربي اليمن قد ارتفعت إلى 150 بين قتيل وجريح، حيث تزامنت الغارات التي أنكر التحالف مسؤوليته عنها مع دعوة أممية لأطراف الصراع للتفاوض مطلع الشهر المقبل في جنيف.

ونقلت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين عن مصدر طبي أن عدد قتلى الغارات التي استهدفت الخميس ميناء صيد وسوقا للأسماك قرب بوابة مستشفى الثورة ارتفع إلى 55 قتيلا بينهم طفلان وثلاث نساء بالإضافة إلى 124 جريحا.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر طبية أن 26 شخصا قتلوا وأصيب 35 آخرون في الغارات، فيما أكدت مصادر للجزيرة مقتل 15 شخصا في حصيلة أولية قبل أن يرتفع عدد الضحايا لوجود إصابات خطيرة كثيرة.

وعقب القصف أطلق مستشفى الثورة ومستشفيات بمدينة الحديدة نداء للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى، بينما أعلن الصليب الأحمر إرسال مواد طبية لعلاج عشرات المصابين بجروح بالغة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن أحد الشهود أن الأشلاء تناثرت في السوق، كما كانت هناك برك من الدماء قرب بوابة مستشفى الثورة.