أثناء حديثه عن ارتفاع درجة الحرارة في بريطانيا، تفاجأ المشاهدون بمذيع قناة “بي بي سي” الإنجليزية مارك مكارثي، يفقد وعيه على الهواء مباشرة.

وظهرت على المذيع علامات الإرهاق والتعب، لقوم خلال حديثه مع المذيعة بالاعتذار ثم سقط على الأرض.

وسألت مذيعة الأخبار عن حالته الصحية، فأجاب بأنه على ما يرام، وبعد ذلك فقد وعيه، حيث تم طلب الإسعاف مباشرة، والآن يشعر أنه أفضل بكثير.

واعتذر مارك عن الحادثة مرة أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال زملاؤه في العمل إنه لا يوجد شيء ليعتذر عنه وأي شيء يمكن أن يحدث على الهواء.