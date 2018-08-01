أكد حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر ـ يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن لإماراتي ـ أن العاهل السعودي بن عبد العزيز آل سعود يتواجد حاليا بمدينة المصرية وليس في مدينة لقضاء عطلته كما ذكرت عدد من الصحف قبل أيام.

 

ودون “بدون ظل” الذي يتابعه أكثر من 150 ألف شخص على تويتر في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”الملك سلمان بن عبدالعزيز متواجد في مدينة شرم الشيخ المصرية ، وليس كما يشاع بأنه متواجد في مدينة تبوك أو نيوم”

 

وتابع:”وقد تم تأجير جميع السيارات الفارهة ، مع حجز عدد كبير من الفنادق والمنتجعات ، وسط تكتم شديد على تواجده فيها.”

 

 

وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن الملك سلمان وعلى غير العادة نزل في بمنطقة نيوم شمال غرب لقضاء عطلته.

 

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس، إن الملك “سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام” في نيوم، دون أن يذكر أية تفاصيل.

 

ولم يحدد البيان أين سيقيم العاهل السعودي (82 عاماً).

 

 

غير أن مصادر نقلت بشهر فبراير الماضي، أن الحكومة طلبت من شركات محلية بناء خمسة قصور للملك ولولي العهد وأعضاء كبار آخرين في الأسرة المالكة على ساحل البحر الأحمر على بعد 150 كيلومترا تقريبا غربي مدينة تبوك.

 

وتدخل تلك المشروعات ضمن أولى العقود التي تم إرساؤها بخصوص “نيوم”.

 

وكان ولي العهد الأمير محمد ، أعلن في العام الماضي عن خطط لبناء مدينة على مساحة 26500 كيلومتر مربع، تعتمد على التقنيات المتقدمة في إطار إصلاحات تهدف لخلق وتشجيع الاستثماراتة الأجنبية وتوفير المزيد من الحريات للسعوديين.