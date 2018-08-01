أكد حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر ـ يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن لإماراتي ـ أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يتواجد حاليا بمدينة شرم الشيخ المصرية وليس في مدينة نيوم لقضاء عطلته كما ذكرت عدد من الصحف السعودية قبل أيام.

ودون “بدون ظل” الذي يتابعه أكثر من 150 ألف شخص على تويتر في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”الملك سلمان بن عبدالعزيز متواجد في مدينة شرم الشيخ المصرية ، وليس كما يشاع بأنه متواجد في مدينة تبوك أو نيوم”

وتابع:”وقد تم تأجير جميع السيارات الفارهة ، مع حجز عدد كبير من الفنادق والمنتجعات ، وسط تكتم شديد على تواجده فيها.”

الملك سلمان بن عبدالعزيز متواجد في مدينة

شرم الشيخ المصرية ، وليس كما يشاع بأنه

متواجد في مدينة تبوك او نيوم ، وقد تم تأجير

جميع السيارات الفارهة ، مع حجز عدد كبير من الفنادق والمنتجعات ، وسط تكتم شديد على تواجده فيها. — بدون ظل (@without__shadow) August 1, 2018

وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن الملك سلمان وعلى غير العادة نزل في بمنطقة نيوم شمال غرب المملكة لقضاء عطلته.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس، إن الملك “سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام” في نيوم، دون أن يذكر أية تفاصيل.

ولم يحدد البيان أين سيقيم العاهل السعودي (82 عاماً).

#خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان يصل إلى #نيوم حيث سيقضي – حفظه الله – بعض الوقت للراحة والاستجمام . pic.twitter.com/AjurD33Fhl — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) July 30, 2018

غير أن مصادر نقلت بشهر فبراير الماضي، أن الحكومة طلبت من شركات محلية بناء خمسة قصور للملك ولولي العهد وأعضاء كبار آخرين في الأسرة المالكة على ساحل البحر الأحمر على بعد 150 كيلومترا تقريبا غربي مدينة تبوك.

وتدخل تلك المشروعات ضمن أولى العقود التي تم إرساؤها بخصوص “نيوم”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن في العام الماضي عن خطط لبناء مدينة على مساحة 26500 كيلومتر مربع، تعتمد على التقنيات المتقدمة في إطار إصلاحات تهدف لخلق وظائف وتشجيع الاستثماراتة الأجنبية وتوفير المزيد من الحريات للسعوديين.