نفت زوجة الفنان المصري الراحل مصطفى العلي، حقيقة تعفّن جثته نتيجة تركها يومين، حيث لم يعلم أحد بوفاته.

وكتبت الزوجة لولو عيد الحميد عبر حسابها على “فيسبوك”: “يا جماعة، لآخر مرة كفاية إشاعات أرجوكو، حرام عليكو. مصطفى اتوفى وفاة طبيعية جداً في بيته وهو نايم بمنتهى الهدوء”.

وأضافت: “والله العظيم ومفيش أي كلام من اللي بيتنقل ولا جيران فتحوا عليه ولا أي حاجة من الكلام ده. اتقوا الله في نقل الأخبار”.

وتابعت: “وقت وفاة مصطفى ماكنش في أي حد غير أهله. فيا ريت متنقلوش أخبار عن لسان أي حد غير أهله، ويا ريت نقعد بس نفتكر له كل الحاجات الحلوة و هو مش محتاج غير بس الدعاء”.

كانت الممثلة إنجي خطاب، أكدت أن جثة “العلي” تعرضت للتعفن نتيجة تركها يومين، حيث لم يعلم أحد بوفاته.

وكتبت من خلال حسابها على “فيسبوك”: “مصطفي العلي مات من يومين وهو نايم في بيته لوحده ومحدش حس بيه ولا عرف انه مات غير النهارده لما شموا ريحة طالعة من شقته وقعدوا يخبطوا مبيردش، كسروا الباب لاقوه ميت لوحده ومحدش حس بيه. يارب على الوجع”.

وأضافت: “انا مصدومة ومذهولة. شاب زي الورد، وكان محترم وكل حد عرفه حبه. كان حلمه يبقي نجم. الله يرحمك يا مصطفى ويجعل مثواك الجنة. ملعون ابو دي دنيا ولا تسوى بكل اللي فيها، اسالوا على بعض.. في ثانية الموت ممكن ياخد حد منكم وتندموا الف مرة إنكم مكلمتهوش”.

وقال: “حقك عليا يا مصطفى، بقالي مدة مكلمتكش، حقك عليا يا صاحبي، ربنا يرحمك. يارب اللهم اغيثنا من الموت على غفلة، يارب وارحم موتانا، آمين. أدعولو حتى لو متعرفهوش، يمكن ربنا يسخرلكم من يدعي لكم”.