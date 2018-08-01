مع بدء وضوح الرؤيا شيئا فشيئا عن دخول سلطنة عمان على خطة الأزمة المشتعلة بين إيران والولايات المتحدة وبدء جهود للوساطة بين البلدين لتجنيب المنطقة كارثة لن تبقي ولا تذر في حال أطلقت شرارة الحرب، اشتعل موقع التدوين المصغر “تويتر” بعبارات الشكر والتقدير والثناء على السلطنة وسلطانها قابوس بن سعيد.

وفي هذا السياق، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاغا بعنوان “#قابوس_ميزان_السياسه”، احتل قائمة الأكثر تداولاً في سلطنة عمان وشارك فيه مغردون من مختلف البلاد العربية، أجمعوا فيه على حكمة السلطان “قابوس” ودوره الريادي في تجنيب المنطقة وتخليصها من اشتعال فتيل حرب مدمرة.

يمكن القول اليوم بعد مرور ثمانية وأربعون عاما من بزوغ فجر النهضة ، أن هناك فلسفة و رؤية للسياسة الخارجية العُمانية يمكن أن تكون مضرباً للمثل والإحتذاء بها وتدريسها .#قابوس_ميزان_السياسه pic.twitter.com/8CxsJsNYGr — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) August 1, 2018

كلمة للمغفور له الملك فهد بن عبدالعزيز عام 1990م

قال فيها

ان جلالة السلطان #قابوس قائدا من قادة العرب الإجلاء المدركين والمفكرين حفظ الله جلالة السلطان#قابوس_ميزان_السياسة pic.twitter.com/aKp1vLU5PF — 🇴🇲مصبح الهطالي (@alhatali_oman) July 31, 2018

#قابوس_ميزان_السياسة

عندما نتحدث عن الحكمه والإتزان

عندما نتحدث عن معالجة الأزمات

نجد السلطان قابوس في المقدمه

نهض بعمان وأرسي قواعد الأمن والامان

والآن يجعل للعالم ميزان وينأي بالمنطقه من عواقب وخيمه

حفظه الله وشافاه وعافاه — Alhajry (@ALHAJRY_Q8) July 31, 2018

يعجبني في #سلطنة_عُمان انها لم تبذر ولم تدفع المليارات لإسترضاء امريكا او لتلميع صوره او اجندات ،سياستها واضحه لا تتدخل الا بالخير،ديدنها الصواب ،السلطان لا يخشى في قول الحق وسياسته الحكيمه أيا كان،فرض احترامه على العالم اجمع وحافظ ع ثروة شعبه،اعزه ورفع شأنه#قابوس_ميزان_السياسه pic.twitter.com/0KycrYzWgm — مياح غانم العنزي (@MayahGhanim) July 31, 2018

#قابوس_ميزان_السياسة

يمتلك الحكمة والحنكة السياسية الفذة

سلطنة الإنجازات

(صفر)أزمات

عُمان تعتمد دبلوماسية الحياد وعدم الإنحياز فكسبت أحترام العالم

جهود السلطان قابوس بن سعيد تحولها إلى دولة عصرية حديثة

أسلوب نهج الحوار يجعل من "سويسرا الشرق" واحة للسلام ومرجع العالم للدبلوماسية pic.twitter.com/dvN2BBclyf — عـــلاء عــناســوہ (@alaaanaswah1) July 31, 2018

الدول دول

والسلاطين سلاطين

والسياسه للساسه يا ساده #قابوس_ميزان_السياسة pic.twitter.com/ks45lEsNyL — مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) July 31, 2018

وكان وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، قد علق على أنباء وساطة مسقط بين واشنطن وطهران.

وكشف ” ابن علوي”، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن سلطنة عمان مستعدة لبذل الجهود والمساعدة في وقف الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال: “أولا، ليس لدينا رسالة من أحد، سواء من الإيرانيين أو من الإدارة الأمريكية، في اعتقادي من الممكن أن يبدأ حوار، وأعتقد أن الطرفين بحاجة وسط خضم هذه الانشغالات إلى أن يجدوا الفرصة في ألا يدخلوا في صراع غير مفيد لهم أو للمنطقة”.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية العماني في وقت كشفت مجلة “انتيليجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية قبل أيام عن قيام سلطنة عمان بوساطة سرية بين إيران والولايات المتحدة بعد تصاعد حدة التهديدات في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وقالت المجلة في تقرير لها، إن لقاءات جرت في مسقط، مؤخرا، بين وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره العماني يوسف بن علوي، ومدير جهاز المخابرات الداخلية العمانية الجنرال سلطان بن محمد النعماني.

وأوضحت المجلة أن اللقاءات تأتي -على ما يبدو- في إطار بحث مهام عمانية جديدة ضمن الوساطة المتعلقة بالأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت إن هناك تحفظا في مسقط بشأن الكشف عن محادثات سرية مع الولايات المتحدة في ظل الظروف الراهنة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، الذي وقعه سلفه باراك أوباما في 2015؛ مما أحدث ردود فعل واسعة في العالم؛ حيث رفضت إيران تلك الخطوة، بينما أكد أطراف الاتفاقية الأخرى التزامهم بها، في حال احترمتها طهران.

وعقب الانسحاب، كشفت الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران عبر فرض عقوبات إضافية، والسعي لتشكيل تحالف إقليمي في مواجهتها.

وتريد واشنطن من تلك الضغوط “إجبار طهران على اتفاق نووي معدل يعالج المخاوف بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية، وإذكاء الحروب الأهلية في المنطقة، وتحسين نظام التفتيش (على المنشآت النووية الإيرانية)”، حسب ما تقول الخارجية الأمريكية.

يذكر أن سلطنة عمان استضافت من قبل محادثات سرية حول الملف النووي الإيراني بين البلدين المتعاديين، وذلك قبل انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في يونيو 2013.