عوقب رئيس المجلس الإقليمي للتخطيط التنموي بمدينة “لانجسا” في مقاطعة آتشيه شمال غرب إندونيسيا، وصديقته بسكب مياه الصرف على رأسيهما، بعد اتهامهما بالزنا.

وجلست السيدة التي كانت ترتدي ملابس تقليدية إلى جوار “عشيقها المزعوم” الذي يُعرف بـ”تي إس إف”، بينما سكب الحشد مياه الصرف عليهم مرارًا وتكرارًا.

وقال إبراهيم لطيف من هيئة تطبيق الشريعة الإسلامية: “يبدو أن الجاني تي إس إف تردد على منزل السيدة، وبعد أن ملوا من المراقبة، غضب السكان المحليون وعاقبوهما على علاقتهما الآثمة”.

وكشف لطيف أن “تي إس إف” حاول تهدئة الحشد بإظهار وثيقة “نيكاه سيري” التي تثبت زواجه من “دي كيه” بموجب الدين، إلا أنها ليس معترفًا بها من قِبل الدولة، ولكنهم لم يشككوا في صحة الوثيقة وباشروا تطبيق عقوبتهم.