حظي مقطع فيديو، تم التقاطه عبر تقنية التصوير الجوي، لطريق “ثمريت” التابعة لمحافظة في ، بانتشارٍ واسعٍ على مواقع التواصل الإجتماعيّ .

 

ويُظهر الفيديو مشاهدَ خلابة للطريق الذي يمتدّ وعلى جنباته جبال مخضرّة، في مشهدٍ وصفه المتابعون بأنه “جنّة على الأرض”.

وأبدى معلّقون على الفيديو، اعجابهم الكبير بالمنطقة، وبأجواء السلطنة في هذه الفترة، بينما أشادَ آخرون بكرم أهل السلطنة.

 