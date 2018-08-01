حظي مقطع فيديو، تم التقاطه عبر تقنية التصوير الجوي، لطريق “ثمريت” التابعة لمحافظة ظفار في سلطنة عمان، بانتشارٍ واسعٍ على مواقع التواصل الإجتماعيّ .

ويُظهر الفيديو مشاهدَ خلابة للطريق الذي يمتدّ وعلى جنباته جبال مخضرّة، في مشهدٍ وصفه المتابعون بأنه “جنّة على الأرض”.

سلطنة #عمان …

محافظة ظفار ..صلاله

تصوير جوي لجبل وطريق صلاله ثمريت

الاثنين 2018/7/30م 🇴🇲🇴🇲🌹#قابوس_ميزان_السياسة pic.twitter.com/yiHeceKk7L — مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) ٣١ يوليو ٢٠١٨

وأبدى معلّقون على الفيديو، اعجابهم الكبير بالمنطقة، وبأجواء السلطنة في هذه الفترة، بينما أشادَ آخرون بكرم أهل السلطنة.

ما شاء الله تبارك الله مناظر طبيعية تنافس دول العالم في روعتها — ☆بنـ قطرـت🇶☆#تميم (@qtr_msms) ٣١ يوليو ٢٠١٨

ماشاء الله طبيعة خلابه — فيصل مياس (@rreeaann2000) ٣١ يوليو ٢٠١٨

سبحان الخالق الذي أبدع — خلدون الفراج (@KhaldounFarraj) ٣١ يوليو ٢٠١٨

اللي راح يجي صلالة عن طريق البر ويدخل حدودها راح يستقبلة هالمنظر الخيالي يا مرحبا وسهلا في اخواننا من دول الخليج والعالم العربي 🌹 — ﮼نــــــــُــــــور 🇴🇲 ﮼القـــــــــــــدس (@noor__om77) ١ أغسطس ٢٠١٨

الله

همان قطعة من الجنة — Ibrahim shekary إبراهيم شكاري (@ibshekary) ٣١ يوليو ٢٠١٨