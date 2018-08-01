نشر الشاعر السوري الدكتور عماد الدين طه مقطع فيديو للفنان التونسي لطفي بوشناق أثناء غنائه قصيدته “أجراس العودة” في مهرجان صور الدولي في لبنان، والتي يهاجم فيها ما بات يعرف باسم “صفقة القرن”.

وغنى “بوشناق” القصيدة وسط تفاعل شديد من الجمهور قائلا:”

أجراسُ العودةِ إنْ قُرِعَتْ.. أو لمْ تُقْرَعْ فلِمَ العجلهْ ؟

لو جئنا نقرعها حالاً.. كانتْ ” دُمْ تكٌ ” كالطبلهْ

فالعُرْبُ بأخطرِ مرحلةٍ.. و جميع حروفِهمُ عِلّهْ

أغرتهم كثرتهمْ لكنْ.. و برغمِ جموعِهُمُ قِلَّهْ

و بوادي النّملِ إذا عَبَروا.. سَتموتُ مِنَ الضحكِ النّملهْ

فسليمانُ العصرِ الحالي.. مشغولٌ في مَلءِ السلّهْ

و حديثٌ عن حربٍ كُبرى.. أو صفقةُ قرنٍ مُخْتَلّهْ

مِسْمارُ الحائِطِ ملكُ جُحا.. سِمسارُ الحيِّ .. و في غفلهْ

سينادي”أونَ ألا دُوّيهْ.. ” بازارُ الأرضِ المُحْتَلَّهْ

و يعودُ لِيُكمِلَ سهرتهُ ..في نادي أشراف الدّولهْ

أجراس العودة ( صفقة القرن ) لطفي بوشناق يتألّق على مسرح قلعة الشقيف في الجنوب اللبناني ..ـــــــــــــأجراسُ العودةِ إنْ قُرِعَتْ أو لمْ تُقْرَعْ فلِمَ العجلهْ ؟لو جئنا نقرعها حالاً كانتْ " دُمْ تكٌ " كالطبلهْفالعُرْبُ بأخطرِ مرحلةٍ و جميع حروفِهمُ عِلّهْأغرتهم كثرتهمْ لكنْ و برغمِ جموعِهُمُ قِلَّهْو بوادي النّملِ إذا عَبَروا سَتموتُ مِنَ الضحكِ النّملهْفسليمانُ العصرِ الحالي مشغولٌ في مَلءِ السلّهْو حديثٌ عن حربٍ كُبرى أو صفقةُ قرنٍ مُخْتَلّهْمِسْمارُ الحائِطِ ملكُ جُحا سِمسارُ الحيِّ .. و في غفلهْسينادي"أونَ ألا دُوّيهْ " بازارُ الأرضِ المُحْتَلَّهْو يعودُ لِيُكمِلَ سهرتهُ في نادي أشراف الدّولهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــعماد الدِّين طه Posted by ‎الشاعر عماد الدين طه‎ on Sunday, July 29, 2018

ووسط حشد من الشخصيات السياسية والبلدية والتربوية والثقافية والإعلامية ورجال أعمال ومحبو الطرب الأصيل، قدم بوشناق وليمة فنية طربية استثنائية، شملت العديد من الأغاني التراثية، السياسية والوطنية.

أما جديده فكان أكثر من أغنية من بينها واحدة خاصة بلبنان باسم “تحية إلى لبنان” كلمات الشاعر علي الورتاني قدمها بوشناق هدية إلى الشعب اللبناني الذي أحبه وأحب أن تكون المرة الأولى التي يؤديها فيها من قلعة الشقيف، واستعمل فيها بعض الايقاعات اللبنانية الراقصة والسريعة.

كما غنى أيضا أغنية “تفاءلوا بالخير” للملحن السوري عبد الله المرتشي الذي رغم كل المآسي يدعو بوشناق فيها إلى الفرح والإيجابية.