هاجمت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفضت تصريحاته التي قال فيها إن الزعماء الإيرانيين سيتحدثون “قريبا جدا” مع الولايات المتحدة.

وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف على تويتر “إن التهديدات والعقوبات وأسلوب الخداع في العلاقات العامة لن تجدي. جرّبوا احترام الإيرانيين والالتزامات (الدولية)”.

Iran & US had 2 yrs of talks. With EU/E3+Russia+China, we produced a unique multilateral accord—the JCPOA. It’s been working. US can only blame itself for pulling out & leaving the table. Threats, sanctions & PR stunts won’t work. Try respect: for Iranians & for int'l commitments

— Javad Zarif (@JZarif) July 31, 2018