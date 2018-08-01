أثار مقطع فيديو لـ”” ابنة الفنان المصري ، نشرته عبر حسابها في “انستغرام”، انتقادات وغضب متابعين، حيث ظهر في غرفتها زجاجتي .

 

الفيديو نشرته ابنة “الهضبة” أثناء تواجدها في اليونانية ميكونوس لقضاء عطلتها الصيفية.

 

وظهرت في الفيديو داخل غرفتها في أحد الفنادق تغني أغنية “wouldn’t change a thing” للفنانة العالمية ​ديمي لوفاتو​وتوجد في خلفيتها زجاجة نبيذ أو خمر، وعلّقت على الفيديو قائلة: “عودة إلى ايام ماكانت ديزني تستحق المشاهدة”.

 

ورآ معلقون أن هذا التصرّف لا يليق بابنة نجم كبير وما تشربه يتعارض مع الدين.

Throwback to when Disney was worth watching…

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ونشرت “جنى” صوراً من رحلتها في اليونان.

I’ve got the… well it depends on who you ask @diamantamehmeti

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