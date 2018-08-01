أثار مقطع فيديو لـ”جنى” ابنة الفنان المصري عمرو دياب، نشرته عبر حسابها في “انستغرام”، انتقادات وغضب متابعين، حيث ظهر في غرفتها زجاجتي خمر.

الفيديو نشرته ابنة “الهضبة” أثناء تواجدها في الجزيرة اليونانية ميكونوس لقضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت في الفيديو داخل غرفتها في أحد الفنادق تغني أغنية “wouldn’t change a thing” للفنانة العالمية ​ديمي لوفاتو​وتوجد في خلفيتها زجاجة نبيذ أو خمر، وعلّقت على الفيديو قائلة: “عودة إلى ايام ماكانت ديزني تستحق المشاهدة”.

ورآ معلقون أن هذا التصرّف لا يليق بابنة نجم كبير وما تشربه يتعارض مع الدين.

Throwback to when Disney was worth watching… A post shared by JUJU (@janadiab_) on Jul 31, 2018 at 8:44am PDT

ونشرت “جنى” صوراً من رحلتها في اليونان.