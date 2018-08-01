نشر الأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور سالم المنهالي، صورة جديدة لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد في أحدث ظهور له، حيث ظهر بحالة يرثى لها.

ويظهر خليفة بن زايد ـ رئيس الإمارات الحاضر الغائب ـ في الصورة التي نشرها “المنهالي” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن)، بوضع صحي حرج ومظهر يرثى له وسط أفراد الشباب من العائلة الحاكمة.

ورأى الأكاديمي الإماراتي أن إظهار الشيخ خليفة بهذا المظهر هو أمر متعمد لإهانته شخصيا، مضيفا:” ثم لتسهيل إكمال انقلاب محمد بن زايد عليه”

اظهار #الشيخ_خليفة_بن_زايد بهذه الطريقة أمر مقصود لاهانته شخصياً ومن ثم لتسهيل إكمال انقلاب #محمد_بن_زايد عليه pic.twitter.com/b5ffnF9Iq5 — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) August 1, 2018

يشار إلى أن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات ظهر في يونيو الماضي وهو يستقبل عدداً من إخوته ومسؤولين إماراتيين في مقر إقامته بمدينة إيفيان الفرنسية، فيما اعتبر الظهور الرابع له منذ 6 أعوام.

وتعلن الإمارات بين الفينة والأخرى عن مغادرة رئيسها للخارج في زيارة خاصة، دون تحديد وجهتها أو أهدافها، أو بث صور له خلال المغادرة أو الوصول.

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاماً) عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به (حسب الإعلان الرسمي) في 24 يناير 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو 2017، خلال عيد الفطر الماضي، وظهوره وهو يتقبل التعازي بوفاة والدته.

لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.