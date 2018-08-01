تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يزعم تعمد شرطة المرور في المملكة الأردنية الهاشمية، مخالفة السيارات الحاملة للوحات سعودية دون غيرها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أحد السعوديين الزائرين للأردن وهو يؤكد بأنه تم إلصاق مخالفة مرورية على سيارته دون ان يتم مخالفة السيارات التي تحمل لوحات أردنية وتقف في نفس المكان الذي يقف فيه.

وبحسب الفيديو، فقد استعرض الشاب السعودي المخالفة التي تم مخالفته بها، موضحا بأن خلفه سيارة أردنية لم تتم مخالفتها، في حين تم مخالفة سيارة سعودية أخرى تقف خلفها.

فيديو

سفارة #المملكة في الأردن تكشف حقيقة الفيديو المتداول حول تعمد مخالفة السيارات السعودية. pic.twitter.com/Ex9NdAFuql — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) August 1, 2018

من جانبها، أوضحت السفارة السعودية في الأردن تفاصيل الفيديو المتداوَل الذي اتضح من خلاله قيام أحد المواطنين السعوديين الزائرين إلى الأردن بتصوير مقطع، يشرح من خلاله قيام رجل أمن أردني بمخالفة السيارات السعودية، وترك السيارات الأردنية.

وقال المتحدث الرسمي لسفارة السعودية في الأردن عبد السلام العنزي في تصريحات لصحيفة “سبق”: “السفارة بتوجيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، قامت مباشرة بالتواصل مع المقدم عامر السرطاوي مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية للاستيضاح عن الفيديو المتداوَل، وقد قام مشكورًا بالتوضيح”.

وأضاف بأن مكان التصوير في منطقة البلوفارد العبدلي، وأن المخالفة عبارة عن تجاوز فترة الوقوف المحددة للسيارات الموجودة في المكان؛ وذلك كون المكان مخصصًا للوقوف المؤقت.

وتابع بأن رقيب السير في المكان قد يقوم بمخالفة سيارة وترك أخرى نظرًا لرصده مدة توقف وتجاوُز سيارة دون غيرها الفترة المسموح لها بالتوقف فيها.

وأكد العنزي أن السفارة تلمس دائمًا وتقدر الجهود والتعاون الكبير لرجال الأمن الأردنيين، وتفانيهم في خدمة السائحين والزائرين؛ وهو ما يعطي الانطباع الجميل عن الأردن المضياف.

وعلى الرغم من توضيح لسفارة، إلى أن المغردين السعوديين أعربوا عن عدم اقتناعهم بما وصفوه بـ”التبرير” الذي أخرج للإعلام، مطالبين بمحاسبة مقيد المخالفات وتقديم اعتذار وسحب المخالفات.

نكذب على بعض !! 😂😂

وش دراه ان بس السيارات السعوديه موقفه من زمان والاردنيه لا !!

بالعربي الدول العربيه برى شايفين السعودي بنك متنقل ويحاولون يمصون فلوسه .. — الأندلُسي (@mrccino) August 1, 2018

شخص مقيد المخالفات واضح انه حاقد لكنه ما يمثل كل الشعب .. وتبرير المروور مخرج قوي للاعلام لكنه لم ولن يقنع الاخرين .. ارجو محاسبة مقيد المخالفات والاعتذار وسحب المخافات من السعوديين ان كنتم تحبو مناصرة الحق وقمع الظلم و الظالمين — ameeer_30 (@ameeer_30) August 1, 2018

اش الحقد هذا توهم اخذين كم مليار ان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللائيم تمردا يعني تعطيهم اوماتعطيهم مايرضون عن السعوديه حتى لو اعطيناهم كامل الميزانيه — مورينجا طيبة الطيبة (@moringa_taib) August 1, 2018

نرجع ونقول لو فلوس السعودية للسعوديين راح كل كلب يجينا على وجه — حساب تسجيل في أوبر وكريم السعودية والخليج (@vpvip1145) August 1, 2018