لم يمر أكثر من يومين عن إعراب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حزنه من هاشتاغ “#إرحل_ياسيسي” الذي تصدر الترند العالمي على مدى أيام مما اضطر جميع أجهزة الدولة للاستنفار ومحاولة خلق هاشتاجات بديلة مؤيدة، حتى فوجىء اليوم بهاشتاغ آخر ساخر لم يقل انتشارا عن السابق.

وسخرية من تعليقه خلال مؤتمر الشباب على “رقصة كيكي” وتلميحه لزيادة أسعار الوقود، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاغا بعنوان: “#ارحل_ياكيكي” كنسخة ساخرة من السابق الذي أبدى الرئيس المصري حزنه منه، حيث احتل قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر.

وتباينت تغريدات النشطاء عبر الهاشتاغ، ما بين تدوينات ساخرة وأخرى غاضبة من الرئيس المصري ونظامه، واصفين إياه بـ”خارب الديار وحابس الأحرار”، في حين أكد البعض بأن من جاء بالقوة لن يرحل إلا بالقوة.

#ارحل_ياكيكي

خليت بلدنا دمار والقتل فيها كافي

فيها الفقير بيموت و اغناها بقي حافي

فيها الجنيه معدوم والموت لها شافي

ضيعتها يا حزين ارحل بلا عوافي — ويبقى الأمل بالله (@NourElA92655732) August 1, 2018

#ارحل_ياسيسيي #ارحل_ياكيكي

كيكي لن يرحل بهدوء

جاء بالقوه

تاكد يا #شعب_مصر

لن يرحل بغير القوه

عاد بكيفكم

لحد يكلمني 🚶🏼‍♂️ — Golden (@gooldeen91) August 1, 2018

#ارحل_ياكيكي

كيكي جه ..كيكي راح

كيكي عليه العوض ..

خالي من الدم والكسترول

ومن الإحا سيسي ..

كل ما بهرب منه بينزل لوحده زي الفايروس — جمال علوان (@5voHQpSGM6EAKNH) August 1, 2018

عملك اسود ومهبب بهباب على دماغك يا عرة العرر ربنا يخلصنا من وشك العكر يا #بلحه 😂😂#ارحل_ياسيسي #ارحل_ياكيكي — 🌾شامية✨الهوى🌾 (@basmh3ooo) August 1, 2018

لا ينجح عسكر السيسي الا في قتل العزل

من ابناء شعب مصر ويفشلون في كل مواجهة مسلحة سواء في سيناء او ليبيا

لأن من ينشغل بالبزينس والمكرونة والبنزين والسمك ولبن الأطفال لا يجيد الكر والفر

ولكن يجيد الحلب والنهب #ارحل_ياسيسي #ارحل_ياكيكى — المجد للشهداء (@Hanamosharfny4) July 31, 2018

نطلع من هدومنا ياخلق #ارحل_ياكيكى — Mastrax (@Mastrax2020) July 31, 2018

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دخل في “نوبة” من الضحك، وهو يخاطب جلسة “اسأل الرئيس″ في مؤتمر الشباب الذي اختتم أعماله الاحد الماضي بجامعة القاهرة.

وقال السيسي مطالبا وزير البترول المهندس طارق الملا: “زود البنزين وما تقلقلش”، وأضاف قائلا للشباب المشاركين في اللقاء: ”خليكوا انتوا اعملوا كيكى واحنا نرفع البنزين”.

ونشر مدونون تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الطريقة التي ضحك بها الرئيس السيسي، مطلقين عليها اسم “عبد الفتاح الكيكي”.