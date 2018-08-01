لم يمر أكثر من يومين عن إعراب الرئيس المصري عن حزنه من هاشتاغ “#إرحل_ياسيسي” الذي تصدر الترند العالمي على مدى أيام مما اضطر جميع أجهزة للاستنفار ومحاولة خلق هاشتاجات بديلة مؤيدة، حتى فوجىء اليوم بهاشتاغ آخر ساخر لم يقل انتشارا عن السابق.

 

وسخرية من تعليقه خلال مؤتمر الشباب على “رقصة كيكي” وتلميحه لزيادة أسعار الوقود، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاغا بعنوان: “#ارحل_ياكيكي” كنسخة ساخرة من السابق الذي أبدى الرئيس المصري حزنه منه، حيث احتل قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في .

 

وتباينت تغريدات النشطاء عبر الهاشتاغ، ما بين تدوينات ساخرة وأخرى غاضبة من الرئيس المصري ونظامه، واصفين إياه بـ”خارب الديار وحابس الأحرار”، في حين أكد البعض بأن من جاء بالقوة لن يرحل إلا بالقوة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دخل في “نوبة” من الضحك، وهو يخاطب جلسة “″ في مؤتمر الشباب الذي اختتم أعماله الاحد الماضي بجامعة القاهرة.

 

وقال السيسي مطالبا وزير البترول المهندس طارق الملا: “زود البنزين وما تقلقلش”، وأضاف قائلا للشباب المشاركين في اللقاء: ”خليكوا انتوا اعملوا كيكى واحنا نرفع البنزين”.

 

ونشر مدونون تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الطريقة التي ضحك بها الرئيس السيسي، مطلقين عليها اسم “عبد الفتاح الكيكي”.

الرئيس #السيسى مازحا: الشباب بينزل من العربية ويعمل #كيكى واحنا هنزود البنزين

Posted by ‎حبيبتي اسمها مصر‎ on Sunday, July 29, 2018