في محاولة جديدة من “عيال زايد” لتشويه صورة قطر وبعد أن صار رجال محمد بن زايد أمثال قرقاش وخلفان والطبال وسيم يوسف (كروتا محروقة)، ها هو النظام الإماراتي يدفع بعناصره النسائية لمهاجمة قطر وقناة “الجزيرة” التي كان لها الدور الأكبر في فضح مخططات قادة الحصار وكشف ألاعيبهم.

الكاتب الإماراتية المقربة من ولي عهد أبو ظبي مريم الكعبي، خرجت لتهاجم قطر وتصف قناة “الجزيرة” بأنها (وكر الثعابين وبيت خفافيش الظلام).

وزعمت “الكعبي” في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:” بالأمس كشف أحد العاملين في قناة الجزيرة لبرنامج على مسئوليتيً عن أن المؤامرات التي تحاك في وكر الثعابين وبيوت خفافيش الظلام قناة الجزيرة لم تنته وأن الأيام القادمة ستشهد سلسلة جديدة من الأكاذيب التي يتم حبكها ضد دول المقاطعة: مصر والسعودية والإمارات والبحرين”.

بالأمس كشف أحد العاملين في قناة الجزيرة لبرنامج على مسئوليتيً عن أن المؤامرات التي تحاك في وكر الثعابين وبيوت خفافيش الظلام قناة الجزيرة لم تنته وأن الأيام القادمة ستشهد سلسلة جديدة من الأكاذيب التي يتم حبكها ضد دول المقاطعة : مصر والسعودية والإمارات والبحرين .#الجزيرة — مريم الكعبي (@maryam1001) August 1, 2018

وتابعت الكاتبة الإماراتية سلسلة افتراءاتها الموجهة عمدا ضد قطر بزعمها أن القرار السياسي القطري يجري بها في طريق الانتحار البطيء.

وأضافت: “كل المؤشرات تدل على أن قطر تنتحر وأن اختارت أن يشهد العالم انتحارها السياسي وانهيارها الاقتصادي وموتها العربي بنحرها لعلاقاتها مع محيطها الخليجي والعربي”

القرار السياسي القطري يجري بها في طريق الانتحار البطيء

كل المؤشرات تدل على أن قطر تنتحر وأن اختارت أن يشهد العالم انتحارها السياسي وانهيارها الاقتصادي وموتها العربي بنحرها لعلاقاتها مع محيطها الخليجي والعربي .#قطر — مريم الكعبي (@maryam1001) August 1, 2018

وقوبلت تغريدات “الكعبي” بهجوم شديد من قبل النشطاء، حيث اتهموها بنشر الفتنة بين شعوب الخليج لأجل إرضاء “ابن زايد” والفوز بعطاياه.

ههههههه وش السالفه متابعينك كلهم من مصر

كم دافعه لهم مريووم.. ذباب يعني

كان الله بعونهم في حكم كيكي قصدي السيسي

والله نشفق عليهم — أحاسيـس شاعــر ¢قــطر (@AbrzQ) August 1, 2018

الارتباك الامارتي والسعودي والبحريني اصبح واضحا للعيان خصوصا بعد انكشاف دورهما الحقيق في محاربه الشعوب الحره خصوصا بعد التقارير العالميه والدولية اتي تقدمها الجزيره للمشاهد العربي الحر — 🌹🌹حسن المهندي 🌹🌹 (@Bum6rH) August 1, 2018

أية برضة مفيش الا قطر غريبة أمر الشعب الإمارتي — seif ahmed farouk (@alnosour) August 1, 2018

وسبق لمريم الكعبي صاحبت التصريحات المثيرة للجدل دائما، أن تضامنت مع بشار الأسد ضد ضربات التحالف الثلاثي للنظام السوري في أبريل الماضي، حيث لم يلفت انتباهها صرخات أطفال #دوما وجثثهم التي ملأت المستشفيات بعد مجزرة الكيماوي، وخرجت لتعلن أسفها على ضرب نظام بشار المجرم وتهاجم التحالف الثلاثي، حيث شبهت الأمر بغزو العراق.

ودائما ما تدعم “الكعبي” أيضا النظام القمعي في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وتصف جميع المعارضين له بالإخوان الإرهابيين، ليتضح أنها تسير على خط السياسة الإماراتية التي وضعها محمد بن زايد تماما.