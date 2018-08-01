وجه الإعلامي العماني ورئيس تحرير إذاعة “الوصال” صفعة قوية لنائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بعد تعليقه على خبر نشره موقع “أثير” العماني تناول تصريح وزير الخارجية يوسف بن علوي حول استعداد السلطنة للتوسط لتجنب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وعلق “خلفان” على الخبر في تدوينة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قائلا:” القضية ليست ايران وامريكا ولكن القضية ايران والعالم.”
القضية ليست ايران وامريكا ولكن القضية ايران والعالم.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 31, 2018
ليرد عليه الإعلامي موسى الفرعي ردا ناريا ألجمه عن التعقيب بالقول:” حين تكون أنت ضمن محيط العالم، فالقضية إيران وأمريكا فساحة صراع الكبار تمنع دخول من لم يبلغ الخمسين بعد!!”.
حين تكون أنت ضمن محيط العالم، فالقضية إيران وأمريكا
فساحة صراع الكبار تمنع دخول من لم يبلغ الخمسين بعد!!
— موسى الفرعي (@moosaFarei) July 31, 2018
وكان يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية قد أعلن أن السلطنة مستعدة لتقديم المساعدة لتجنب الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
وقال في تصريحات لقناة “الجزيرة” :” أولا ليس لدينا رسالة من أحد، سواءً من الإيرانيين أو من الإدارة الأمريكية، وفي اعتقادي من الممكن أن يبدأ حوار، وأعتقد أن الطرفين بحاجة وسط خضم هذه الإنشغالات إلى أن يجدوا الفرصة في أن لا يدخلوا في صراع غير مفيد لهم أو للمنطقة”.
وكان الرئيس الأمريكي قد قال في تصريح له خلال الفترة التي تواجد فيها بن علوي في واشنطن ولقاءه مع وزير الخارجية الأمريكية مايو بومبيو في مقر وزارة الخارجية الأمريكية أنه مستعد للقاء غير مشروط مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأكد أنه سيجتمع مع المسؤولين في إيران في حال رغبوا في الاجتماع إن كانوا على استعداد إلى ذلك.
الجدير بالذكر أن السلطنة استضافت مباحثات بين الولايات المتحدة وإيران بشان الملف الاتفاق النووي في عام 2015م، وهو ما يؤهلها حسب حديث المراقبين للعب دور مماثل في هذه المرحلة.
4 تعليقات علي “إعلامي عماني لـ”ضاحي خلفان”: عندما يكون الصراع بين الكبار يمنع دخول من لم يبلغ الخمسين بعد!”
الاعلامي العماني صاحب الانتماءات الأمنية من حيث أراد المديح ذم بلاده! طيب الامارت ليست قوة كبرى هذا معروف! ولم تصل للخمسين عاما هذا واقع! فهل إيران قوة عالمية ! حسب قوله صراع الكبار ! أبسط أساسيات صراع الكبار التكافوء في القوة وتعادل الموازين فهل إيران تعادل قوة امريكا ؟ وهل صحيح هما في صراع؟ ونستشف من الكلام حشر بلاده عمان في الموضوع مع القوى التي سماها الكبار ! فهل عمان قوة عالمية سياسيا واقتصاديا؟ وهل تناول التاريخ العماني الذي يجتزأ مراحل التاريخ ويختزلها في حكم الحاكم الحالي يؤهلها لدخول ساحة الكبار؟ علما بأن معظم العمانيون يتكلمون عن مرحلة تبدأ من عام 1970م وبالتالي عمر الدولة العمانية 48 سنة فقط ! فهي أيضا لم تبلغ الخمسين ! نرى بأن هذا العميل الأمني يتكلم بطريقة أين اذنك يا جحا ؟! وأنين فين والكبار فين؟
هزاب المدلس
العمانيون يتكلمون عن فترة حكم السلطان قابوس لانه قام فيها بنهضة بعد ما مرت بفترة تراجع أما عمان كدوله عمرها آلاف السنين فهي كانت مملكه من قبل الاسلام اما دولة اسيادك في أبوظبي فنشأة كدوله عام 1971يعني 47عام أفهمت كلام الفرعي يا مدلس.
يسلم تمك يت فرعي.
يسلم تمك يا فرعي
هزاب الحس طيزك وولي امرك خله يغسل عينه الخلفيه