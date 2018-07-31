أشاد الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان لـ”تبريد ملفات المنطقة الملتهبة”، منتقداً في الوقت ذاته من يريد العبث بامن واستقرار المنطقة، في إشارةٍ إلى ما تقوم به السعودية والإمارات.

وكتب الحرمي تغريدةً على حسابه في “تويتر” قال فيها: “#سلطنة_عمان تعمل جاهدة عبر دبلوماسية واعية ل ” تبريد ” ملفات المنطقة ” الملتهبة ” ، وإطفاء نيران يشعلها ” صبيان ” ..فرق بين عقلاء المنطقة ممن يمتلكون تاريخا وحضارة .. وبين من لديه عقدة ” نقص ” يريد تجاوزها عبر العبث بأمن واستقرار المنطقة ..”.

#سلطنة_عمان تعمل جاهدة عبر دبلوماسية واعية ل ” تبريد ” ملفات المنطقة ” الملتهبة ” ، وإطفاء نيران يشعلها ” صبيان ” ..

فرق بين عقلاء المنطقة ممن يمتلكون تاريخا وحضارة .. وبين من لديه عقدة ” نقص ” يريد تجاوزها عبر العبث بأمن واستقرار المنطقة ..#عمان — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ٣١ يوليو ٢٠١٨

وأعلن وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي أن السلطنة مستعدة لتقديم المساعدة لتجنب الصراع بين إيران والولايات المتحدة.

وقال يوسف بن علوي في تصريحاتٍ لقناة الجزيرة: ”ليس لدينا رسالة من أحد، سواءً من الإيرانيين أو من الإدارة الأمريكية، وفي اعتقادي من الممكن أن يبدأ حوار، وأعتقد أن الطرفين بحاجة وسط خضم هذه الإنشغالات إلى أن يجدوا الفرصة في أن لا يدخلوا في صراع غير مفيد لهم أو للمنطقة”.