اعترفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، أنه تصادف تلقيها اتصالاً بشأن لقائها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تخفيف العقوبة عن إحدى المسجونات، وهي عارية أثناء خضوعها لجلسة تصوير، بحسب شبكة BBC.

وقالت أثناء استضافتها في لقاء مع مقدم البرامج التلفزيونية الأمريكي، جيمي كيمل: “كنت عارية ورن جرس هاتفي، وكنت أضع ماكياجا، ومن ثم قلت أعطوني ثوبا، ولم أعرف ما إذا كان ذلك الاتصال الذي أنتظره”.

وسأل كيمل، كارداشيان: “هل كان الرئيس يعرف أنك ترتدين ثوبا فقط عندما اتصل”، فأجابت بلا، فرد عليها في الحال “لأنه لو كان يعلم أنك عارية لأطلق سراح السجن بأكمله”، ليضحك الجمهور الحاضر لتصوير الحلقة.

وقالت: “ليس عندي أمر سيء تجاه ترامب، لقد فعل أمرا مذهلا ولكن هذا لا يعني أنني أتفق مع كل سياساته”.

والتقى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بنجمة برنامج الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، في شهر مايو/أيار، وناقش معها الإصلاح في السجون.

وفي وقت سابق، أفيد بأن ترامب وكارداشيان يجب أن يلتقيا لمناقشة العفو عن أليس ماري جونسون البالغة من العمر 62 عاما، والتي تقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة تهريب المخدرات.