تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشجار بين شابين، قيل إنه بمنطقة الشويخ الصناعية في دولة الكويت.

وأظهر المقطع، شابين احتدم بينهما الشجار واشتبكا بالأيدي وسط شارع عام على ما يبدو، الأمر الذي أدى إلى تزاحم المركبات، فيما ظهر أشخاص آخرون يحاولون السيطرة على الموقف.

ولم يُظهر المقطع ما يوضح سبب المشاجرة، لكن ناشطين قالوا إنها “اندلعت بسبب تشغيل شاب لأغنية كيكي بصوت مرتفع في سيارته، إذ طلب منه آخرون خفض الصوت، لتندلع المشاجرة إثر ذلك”.

كان الدكتور أحمد الحجي الكردي عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية أفتى بتحريم رقصة “كيكي” الشهيرة.

وبرر “الكردي” فتواه لسببين، أولًا، تقليد الأجانب بغير حاجة أو مصلحة أو ضرورة، ثانيًا، تعريض النفس والغير للخطر؛ لاعتماد هذه الرقصة على النزول من السيارة أثناء سيرها، وفقًا لصحيفة “الرأي” الكويتية.

وحول عقوبة من يمارس هذه الرقصة الشهيرة في شوارع الكويت، أفاد النقيب عبدالله بو حسن من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، بن “رقصة كيكي تندرج تحتها ثلاث مخالفات مرورية، هي قيادة مركبة برعونة، أو تفريط، أو إهمال، أو عدم الانتباه؛ ما يعرض قائدها أو الغير للخطر”.

وأضاف أن العقوبة تصل إلى القبض على قائد المركبة وحجزه، وحجز المركبة مدة لا تتجاوز شهرين، وسحب رخصة القيادة أو رخصة المركبة مدة 4 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية.