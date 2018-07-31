يستمر “” في التطبيل علناً لولي العهد السعودي ، فمؤخراً خرج الداعية في وصلةٍ جديدة “مفتخرة”، مادحاً فيها .

 

ونشر القرني عبر حسابه في موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر بن سلمان ورصده “وطن” وكتب عليه مطبلاً: خذت من”عبدالعزيز” العزم وركوب المخاطرْ، وخذت من”سلمان” درس الحزم والفهم الحضاري”.

 

وأضاف في وصلته: “انت عندك شعب ما يخشى المصايب والدوايرْ، ينطح العدوان في يوم البطولة ما يداري”.

بينما الفيديو الذي نشره القرني، بدا فيه “بن سلمان” وهو يتناول الطعام بيده اليسرى، حتى لاقت تغريدته سخرية من قبل المتابعين على تطبيله الذي قد لا يليق بمكانته كـ”داعية إسلامي”.

وكان المعارض السعودي البارز غانم الدوسري، قد نشر المقطع نفسه والذي رصده “وطن” وظهر فيه بن سلمان في احدى رحلاته وهو يأكل بشماله، وعلّق عليها قائلاً: “الدب الداشر يأكل بيسراه!!”.