يستمر “شيوخ السلطان” في التطبيل علناً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فمؤخراً خرج الداعية عائض القرني في وصلةٍ جديدة “مفتخرة”، مادحاً فيها بن سلمان.

ونشر القرني عبر حسابه في موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر بن سلمان ورصده “وطن” وكتب عليه مطبلاً: خذت من”عبدالعزيز” العزم وركوب المخاطرْ، وخذت من”سلمان” درس الحزم والفهم الحضاري”.

وأضاف في وصلته: “انت عندك شعب ما يخشى المصايب والدوايرْ، ينطح العدوان في يوم البطولة ما يداري”.

#محمد_بن_سلمان

خذت من"عبدالعزيز" العزم وركوب المخاطرْ

وخذت من"سلمان" درس الحزم والفهم الحضاري انت عندك شعب مايخشى المصايب والدوايرْ

ينطح العدوان في يوم البطوله مايداري#عائض_القرني pic.twitter.com/LSxyOk3POW — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) July 31, 2018

بينما الفيديو الذي نشره القرني، بدا فيه “بن سلمان” وهو يتناول الطعام بيده اليسرى، حتى لاقت تغريدته سخرية من قبل المتابعين على تطبيله الذي قد لا يليق بمكانته كـ”داعية إسلامي”.

ياشيخ الاكل باليسار حلال ولاحرام اتحداك تجيب هههههه — ابوعمرالهذلي (@rFdhqtjPYhIiOUM) July 31, 2018

يا شيخ ليش هيك بتنافق للحكام .

استحي ع الدين اللي بتدعي اله

وان كنك رجل رد ولا تعمل بلوك — Palestine Alqadi (@ALQadiPAL) July 31, 2018

قال الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وعلى اله العلماء ورثت الانبياء مالم يدخلو الدنيا قولو وكيف يدخلو الدنيا قال اذا اتبعو السلطان فحذرو على دينكم منهم — احمد مارش (@2iBzkUCyXWjADRW) July 31, 2018

وكان المعارض السعودي البارز غانم الدوسري، قد نشر المقطع نفسه والذي رصده “وطن” وظهر فيه بن سلمان في احدى رحلاته وهو يأكل بشماله، وعلّق عليها قائلاً: “الدب الداشر يأكل بيسراه!!”.