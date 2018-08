بعد يوم من نقله من السجن إلى المستشفى في أعقاب وعكة صحية، كشف الصحفي الباكستاني في صحيفة “الإندبندنت” البريطانية شاهين سحباي، بأن السفير السعودي في إسلام أباد نواف بن سعيد المالكي عرض 10 مليار دولار على الحكومة الباكستانية من أجل الافراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف واصطحابه هو وعائلته إلى جدة، مؤكدا بأن رئيس الوزراء المكلف عمران خان رفض العرض.

وقال الصحفي الباكستاني في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تقارير مقلقه: يتداول في إسلام أباد ان السفير السعودي عرض 10 مليارات دولار لاصطحاب نواز شريف وأسرته الاسره إلى جده مره أخرى”.

وأضاف:” القلق يكتنف العديد من الدوائر حول الحديث عن هذا الامر”، مردفا بالقول:” أنا متأكد من حزم عمران خان الذي رفض العرض السعودي بأدب”.

DISTURBING REPORTS: Circulating in Islamabad tht Saudi Ambassador offered $10Billion to IK for taking Nawaz n family to Jeddah again. Many circles worried on talk of NRO. I'm sure Imran firmly but politely denied offer. Better if PTI clarifies. ACCEPT NO DEAL. GET BK STOLEN BLNS https://t.co/Bzriomub6o

— SHAHEEN SEHBAI (@SSEHBAI1) July 30, 2018