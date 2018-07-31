في انتكاسة جديدة للسعودية ودول التحالف العربي ضد اليمن، كشف رئيس العلاقات الخارجية في حركة “أنصار الله” الحوثية ونائب وزير الخارجية في “حكومة الإنقاذ الوطني” التابعة للحوثيين، حسين العزي، أن فرنسا لم تعد مشاركة ضمن عمليات التحالف السعودي في اليمن.

وقال “العزي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “فرنسا أكدت لنا بأنها لم تعد موجودة ضمن عمليات التحالف (العدوان) في اليمن وأنها اليوم-تقف أكثر من أي وقت-مع الحل السياسي باعتباره الخيار الوحيد وإذ نقدر لفرنسا هذا التوضيح الإيجابي إلا أننا نأسف لعدم وقفها صفقات الأسلحة مع السعودية والامارات لحد الآن الأمر الذي سيظل يثير استياء شعبنا اليمني العظيم”.

فرنساأكدت لنا بأنها لم تعدموجودةضمن عمليات التحالف(العدوان)في اليمن وأنهااليوم-تقف أكثرمن أي وقت-مع الحل السياسي باعتباره الخيارالوحيد

وإذ نقدر لفرنساهذاالتوضيح الإيجابي إلاأننانأسف لعدم وقفهاصفقات الأسلحةمع السعوديةوالامارات لحدالآن

الأمرالذي سيظل يثير إستياء شعبنا اليمني العظيم — حسين العزي (@hussinalezzi5) July 30, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” بفضل الله وحكمة القيادة وصمود الشعب وبطولات رجال الرجال في الجبهات وتعاظم القدرة الصاروخية وسلاح الجوال مسير وأسلحة مرتقبة أخرى ستصعق العدو جوا وبرا وبحرا نعم بفضل ذلك عدوكم اليوم يتشظى وأغطيته تتمزق وسيهزم بإذن الله فهنيئا لكل يمني سجل أو سيسجل لنفسه حضورا أو اسهاماً في ملحمة النصر المجيد”.

بفضل الله وحكمةالقيادةوصمودالشعب وبطولات رجال الرجال في الجبهات وتعاظم القدرةالصاروخيةوسلاح الجوالمسير وأسلحةمرتقبةأخرى ستصعق العدو جوا وبرا وبحرا

نعم بفضل ذلك عدوكم اليوم يتشظى وأغطيته تتمزق وسيهزم باْذن الله

فهنيئالكل يمني سجل أوسيسجل لنفسه حضورا أوإسهاماً في ملحمة النصر المجيد — حسين العزي (@hussinalezzi5) July 30, 2018

وفيما يتعلق بمعركة “الحديدة” أكد العزي أنه “لخطورة التبعات والتداعيات المهولة التي ستترتب على معركة الحديدة تجد أن الموقف الدولي يحاول أن يتبرأ منها وفي نفس الوقت لا يمنعها ما يعني أن الإمارات تحديدا ستسحق بين كمينين: الأول يمنى سيحول الإمارات إلى مسرح لضربات منكلة ومرعبة والثاني دولي سيصنع منها منصة للاحتقار العالمي والابتزاز الرهيب”.

لخطورةالتبعات والتداعيات المهولةالتي ستترتب على معركةالحديدةتجدأن الموقف الدولي يحاول أن يتبرأمنهاوفي نفس الوقت لايمنعها مايعني أن الإمارات تحديدا ستسحق بين كمينين :

الأول يمنى سيحول الإمارات إلى مسرح لضربات منكلةومرعبة

والثاني دولي سيصنع منها منصة للاحتقارالعالمي والابتزازالرهيب — حسين العزي (@hussinalezzi5) July 30, 2018

وكانت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية قد نقلت عن مصدرين عسكريين قولهما، في يونيو/حزيران الماضي مع بدء معركة الحديدة إن هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية، في وقت أعلن الجيش اليمني السيطرة على مطار الحديدة غربي البلاد.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن أنشطة القوات الخاصة. ولم يصدر رد من وزارة الدفاع الفرنسية حتى الآن لكن سياستها المعتادة هي عدم التعليق على عمليات القوات الخاصة.

وكان مصدر برلماني فرنسي قد قال في الآونة الأخيرة إن قوات فرنسية خاصة توجد في اليمن.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية حينها إن فرنسا تدرس إمكانية تنفيذ عملية كسح ألغام ليتسنى الوصول إلى ميناء الحديدة بمجرد أن ينهي التحالف عملياته العسكرية.

وأكدت الوزارة أن فرنسا لا تجري عمليات عسكرية في منطقة الحديدة في هذه المرحلة وليست جزءا من التحالف بقيادة السعودية.

وتدعم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا التحالف العربي في الصراع اليمني وتمد السعودية والإمارات بالأسلحة.