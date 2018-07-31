يبدو أن التعليمات للهجوم على سلطنة عمان ومساعيها لتجنيب المنطقة حربا لا يحمد عقباها قد صدرت، فبعد الانتقاد الصريح من قبل الكاتب السعودي صالح الفهيد للسياسة العمانية الحكيمة ومساعيها للتوسط بين إيران والولايات المتحدة، جاء دور الإعلامية السعودية سكينة المشيخص للهجوم على السلطنة.
وقالت “المشيخص” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، أشارت إلى سلطنة عمان ودورها: “اتفهم رغبة احدى الدول الخليجية أن تكون سياستها “نأي بالنفس” عما يدور حولها من خلافات واختلافات.. ولكن لا اتفهم الدور القوي الذي لا يمت لسياسة “النأي بالنفس” بصلة و الذي تلعبه منذ الثمانينات في الاستبسال في خدمة دولة هي عدوة لأكثر الدول الأعضاء في مجلس التعاون !”.
اتفهم رغبة احدى الدول الخليجية أن تكون سياستها " نأي بالنفس " عما يدور حولها من خلافات و اختلافات ..
و لكن لا اتفهم الدور القوي الذي لا يمت لسياسة " النأي بالنفس " بصلة و الذي تلعبه منذ الثمانينات في الاستبسال في خدمة دولة هي عدوة لأكثر الدول الأعضاء في مجلس التعاون !
— سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) July 30, 2018
وأضافت في تغريدة أخرى:” سابقاً كان البعض ينتقد وجود “جامعة الدول العربية” لأن دورها كما يصفونه سلبي ” لا يوجد دور نهائياً ” و ايضاً بسبب وجود خلافات بين بعض الدول الأعضاء.. ” مجلس التعاون الخليجي ” ما هو دوره بالضبط حالياً ؟! في السنوات الاخيرة بدا واضحاً أن بعض الدول الخليجية تغرد خارج السرب للأسف”.
سابقاً كان البعض ينتقد وجود " جامعة الدول العربية " لأن دورها كما يصفونه سلبي " لا يوجد دور نهائياً " و ايضاً بسبب وجود خلافات بين بعض الدول الأعضاء ..
" مجلس التعاون الخليجي " ماهو دوره بالضبط حالياً ؟!
في السنوات الاخيرة بدا واضحاً أن بعض الدول الخليجية تغرد خارج السرب للأسف
— سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) July 30, 2018
ومع شدة الانتقادات التي وجهت لها بسبب تدخلها في سياسة السلطنة ورؤيتها، قالت “المشيخص”: “عندما أَجِد ردود قاسية على احدى تغريداتي خاصة إذا استخدمت “التلميح” و ليس “التصريح” أعلم بأن الرسالة وصلت و بأن الصراخ على قدر الألم ..”.
عندما أَجِد ردود قاسية على احدى تغريداتي خاصة أذا استخدمت " التلميح " و ليس " التصريح " أعلم بأن الرسالة وصلت و بأن الصراخ على قدر الألم ..
— سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) July 30, 2018
ويأتي هذا الهجوم والانتقاد لسلطنة عمان في أعقاب تداول أنباء عن وجود وساطة عمانية بين إيران والولايات المتحدة، وما عزز هذه الأنباء هو الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لواشنطن.
يشار إلى أنه وفي خطوة مفاجئة وفي أعقاب زيارة الوزير العماني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه مستعد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، “في أي وقت ودون شروط مسبقة”.
وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزبي كونتي، في البيت الأبيض، مساء الاثنين، أنه لا يمانع لقاء روحاني إذا أراد الأخير ذلك “في أي وقت يريده ودون شروط مسبقة”.
ويفهم من تصريح ترامب أنه يطمح لكسر حالة التوتر الشديد بين بلاده وإيران كما فعل مع كوريا الشمالية، عندما قابل زعيمها كيم جونغ أون، الشهر الماضي، في سنغافورة وانتهى الأمر بتقارب غير مسبوق بين البلدين، وتعهد من بيونغ يانغ بالتخلي عن طموحاتها النووية بشكل كامل.
والأربعاء الماضي، لوح ترامب بشن حربٍ ضد إيران قائلاً: إن “أفضل طريقة للسلام هي الاستعداد للحرب، وإذا اضطررنا للحرب فسنحارب ولن يكون أمامنا غير النصر”.
جدير بالذكر أن ترامب أعلن، في 8 مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
ووصف الرئيس الأمريكي، الاتفاق النووي مع إيران بأنه من أسوأ الاتفاقات في العالم، لكن في المقابل ترك الباب مفتوحاً لاتفاق جديد لكنه شدد على أن يكون أكثر “جدية وصرامة”.
21 تعليقات علي “إعلامية سعودية تثير جدلاً واسعاً: سلطنة عمان “تستبسل” منذ الثمانينيات في خدمة أكبر عدو لدول الخليج”
قابوس وحكومته لاشك بانهم في حضن الفرس الصفويين !
ولو كانوا ندا لهم, او كما يقال راس براس ! كما كان صدام حسين من قبل !
لوجدوا السواد الاكبر من الامه خلفهم ومعهم.
ولكن ماذا عند قابوس وحكومته ! لاجيش قوي ولا قوه بشريه ولا شئ
حتى حليب ماكو لكي يحلبهم الصليبي الحلاب ترمب
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واكررها
لافرق بين من يكون في حضن
الصهاينه
او الصليبيين
او الصفويين !
فكلها عماله وخيانه لاعداء الامه
وهذا مالا يتجرأ ان يغرد به اي ناهق ونابح من بهائم بني سلول.
حيث يرون ان حكومه عمان عمليه وذنب للصفويين
ولكن لايرون بان اربابهم السلوليه عملاء للصليبيين الامريكيين ومنذ عشرات السنين بل كغايا
عند قواد.
بل حتى المعامله هناك فرق
فايران لم تحتقر قابوس وحكومته يوما ولا بنصف كلمه
وترامب وضع بني سلول تحت جزمته واهانهم وسبهم وشتمهم واحتقرهم ويكفي بانه
شبههم بالبقره وهددهم بذبحها.
فهل يملك بني سلول اي ذره من كرامه او رجوله او عزه !
أخرس يا محلوب
بقبق كالبغبغاء عمان جيشها يكسرك ويكسر جيشك وإذا كان مشكلتكم عند إيران واجهوها لله الحمد الشعب العماني عايش….. وانت بقبق كالبغبغاء
بعيد عن العاطفة الهوجاء وبعيد عن الهرطقات وبعيد عن الاتهامات المبطنه والمعلنه وايظا بعيد عن تحقير الذات تعالوا نفكر بصوت مسموع عالي اكثر مما يجب ونطرح اسئلة على الرآي العام ولكن نريد الاجوبه عليها بعيد عن التعصب المقيت بسم الله نبداء
مع ظل النعرات الطائفيه والمذهبيه والتي اثارها ارباب المنابر الدولاريه والتي فككت اللحمة الخليجيه وحفرت في عقولهم ان السني اكرم واحسن واجل عن الاباضي وسائر المذاهب الاخرى قادر على مجابهة ايران وهم بذلك الحال من التفكك؟
هل يفتكر شعب الخليج ان القوة وحدها كفيلة بان تمسح ايران ؟ان كان كذلك لماذا قوة بني صهيون لم تمسح فلسطين وشعبه منذ اكثر من سبعين سنه
هل يفتكر الشعب الخليجي بمناىء عن صاروخ قنبلة مدفع هاون ايراني لو انطلق نحو قواعد امريكيه متواجده في عدة دول خليجيه ؟والعكس هل يفتكر الشعب الخليجي بمناىء عن قنبلة او مدفع هاون او صاروخ باليستي تطلقه امريكيا نحو ايران ؟
هل امريكا والحلفاء قادرون ١٠٠٪١٠٠على حماية الخليج والمنطقة ملتهبه بالحروب الشعوائيه ؟
الحرب لم تكن يوما نزهه او استجمام الحرب لم تكن يوما كلمه اليوم قائلها وغدا اعتذر عنها وطاح الحطب السياسيون وكتاب المقالات المرتزقه يرون سلطنة عمان بعين التحقير وعين الكبرياء ويتفوهون بلسان القوة وكأن النصر في جيوبهم هم انفسهم ومن سبقهم كانوا ينعقون ببسالة صدام هم انفسهم ومن سبقهم كانوا ينفقون الاموال الطائلة لصدام والجيش العراقي لنصرته في حربه مع ايران ثمان سنوات وثم ماذا بعد؟انتهاء ليست الحرب فحسب انما العراق بصدامه وجيشه وشعبه مشرد هم انفسهم من ألبس صدام التاج بعد ذلك خلعوه بل شنقوه في عيد اضحى والكتاب الذي ينعقون والمرتزقه معاهم يتفرجون لاتغتروا بهم باحرفهم وكلماتهم الرنانه تمتدح صدام ظاهريا ولكن ماتخفيه صدورهم اعظم والدليل ها هو الشعب العراقي يعاني الويل
واخيرا بدل الشكر لذلك الرجل الذي جالس يحمي وطنه وشعبه ويحمي الخليج الذي يراهن على ترامب وعبث بعض الرعاع يتهموه بانه مرتمي في حضن ايران باختصار نحن شعب الخليج ليس لديه شي يقدمه الا الاحتقار واماني ضعيفه توفاها الله عندما رضينا ان نهين انفسنا وبعضنا البعض بلغة التفاهات اسمها المذاهب والعنصريه
زايد بن كريم الرواحي
سلطنة عمان
يارب تقوم الحرب وحينها ستعرفون قيمة جلالة السلطان قابوس حفظه الله وهروبكم لدول الغرب حينها لن يوفر لكم الامان والامن
تفو عليش وع شكلك ..
ولا تسوي نعال قابوس لا انتي ولا من استخدم عقلك الفاضي .
اسألك بعزة وجلال الله راضية انتي بالي صاير عندكم .. راضية بهالانحطاط فحياتكم .
ما تخافون م عقاب الله ومن ظلمكم لكل الناس.
اتقو الله وخافو ربكم
ترامب حلبكم يا السعوديه يا خرفان امريك فلوس السعوديه كلهم حق اسرايل وامريكا يخروف سلمانكو
انشبي … دخلي شعرك اول وبعدين تكلمي
تافهه م تستاهل الرد .. من هي علشان تعطوها اهتمام سكتو عنها خلوها خلوها م فاهمه شي
دائما نقول الكلاب تنبح و القافله تسير
العمانيون اعقل من كذا و ارقئ قابوس يفكر ب السلام و الحل السلمي بينما تفكرون ب الحرب و القتل و التشريد مثلما حصل ف اليمن الان
عندما يحضرون يهود بني قريضة تحت شعار الأسلام اعلم ان هذا وقت معلوم وننتظر اليوم الموعود
نباح ال سلوقي فيض من غيض
مجرد كلام مايودي ولايجيب ولايحرك مشاعر اقول ياخيتي السياسه بتبذحك ولاتبحثين عن الشهره ع حساب اخلاقج حبوبه وراج حساب وعقاب وعمان طلعوها من حسبتكم الدنيئه
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لا اله الا الله محمد رسول الله .. ياخي خافوا ربكم اتقوا الله بسكم عاد من فتن وكذب وافتراء ع الناس ..متى بتعقلوا حضرة جنابكم ..
صار في حرب بين دول يقولوا عمان وعمان وعمان .. اذا شفتوا و سمعتوا بنفوسكم وقتها تكلموا .. بعدين مين طلب منكم تتكلموا اصلا؟ صار كل صغير وكبير يغرّد بس زين زين اشتهرتوا تحيه جماعيه👏👏
اللهم لا شماته.. الله يهديكم ويكملكم بعقلكم..
من هذي حتى تسب السلطنه والسلطان !!!… حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته التامات…
سنافر آخر الزمن..
السماء لا تتأثر بالغبار. عبارة واضحة واعتقد الرسالة وصلت. ودمتم سالمين.
منذ عرفنا لا نركض وراء كل ناعق و لا ندخل في المهاترات فكيف ترضون بالغضب من مغردة و تفقدون زمام ألسنتكم، السياسة و القرار السياسي و العلاقات الدولية مع الجوار و غيرهم كفيتم إياها و ما دمنا نقر بما يفعله الساسة في بلدنا فلننم قريري العين و لا نبالي بما يقوله مثل هؤلاء.
اغبياء يقولون عمان تدفاع وتساعد وتسهل ع ايران طيب مافائدة حروب وماذا استفدتم لانصر ولا خرجوا من مستنقع وقعوا ف فخ استنزاف مادي وبشري وسعودية وقعتها شريكتها ف فخ بعض دول تقول ان ايران عدوة وتحربها اعلاميا ولديها اقتصاد وعلاقات تجارية مع ايران اكبر من دول خليج بأكملها هل يعقل هذا
خلوها ما فاهمه شهاده اعدادي معاها باكر من تكبر بتقول الله يحفظك يا اجمل بلاد عمان
لا عمان ولا السعودية ولا الامارات ولا مصر ولا غيرها قادرة تتعامل مع هذه القوى الدولية والاقليمية ! لسبب واحد فقط ضعف الدول العربية منفردة في تعاملها مع تلك الدول! وطالما الدول العربية لا تجتمع على كلمة أو هدف أو خطة أو حتى مصلحة وقتية فكل الدول العربية مجرد عملاء وتابعين وفي أحسن الأحوال سعاة بريد لتلك الدول! ماذا جنته السعودية من ما يقال انه تحالف مع الولايات المتحدة؟ ماذا حصلت عليه مصر اكثر من مساعدات بتبعها تشهير من تحالفها المزعوم مع واشنطن؟ ما المرتبة التي وصلته سوريا في تعاونها مع روسيا ؟ احتلال روسي وسيطرة كاملة لم يكن يتوقعها أسوأ متابع لتلك العلاقة ! وقبلها صدام باعته الاتحاد السوفياتي عام 1991م في حرب تحرير الكويت وساعدت في روسيا في احتلاله عام 2003م ! ماذا جنى القذافي من توجهه الأفريقي ؟ التهم القادة الافارقه أمواله وهداياه وتركوه ينحر على يد شعبه! وحظ مسقط وعمان لن يكون أفضل من تلك الدول ! وبعد جولة خاسرة في عام 2015م وامتناع إيران عن مساعدتها وتردد كلام قوي عن خسارة مسقط 5مليارات دولار لجلب إيران لطاولة المفاوضات ستخسر هذه المرة كثيرا وكل ذلك على حساب الشعب العماني الفقير ! لن يصل العرب لشيء مفيد في ميزان العلاقات الدولية طالما هذا هو حالهم !
من ذي ماطالعه من البيضه وتنتقد سياسه عمان روحي بقبقي فمكان اخر يناسب ترهاتك
ذبابة الكترونية لا تحتاج سوى التفلة بحجم الارض لكي لا تتكلم على اسيادها بهالكلام
هزاب المدلس
جيب رابط الخبر أو المقطع الذي أخذت منه خبرك بأن عمان خسرة 5 مليار لجلب ايران لطاولة المفاوضات هزاب آبو دلسه آلطم وزيد اللطم.