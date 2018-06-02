وضع السياسي العماني ونائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق سالم السيابي، سامي العثمان رئيس تحرير صحيفة “الرياض اليوم” ـ تصدر من مصر ـ في موقف محرج جدا دفع الأخير لحظره عبر “تويتر” بعدما عجز عن الرد عليه.

وكان “السيابي” قد أعاد نشر تغريدة لـ”العثمان” بها أخطاء إملائية فادحة لدرجة عدم قدرته على التمييز بين حرفي ( الضاد والظَّاء).

وقام نائب رئيس شرطة دبي المقرب من محمد بن زايد ضاحي خلفان، هو الآخر بإعادة نشر التغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر.

وعلق عليها السياسي العماني وفقا لما رصدته (وطن) ساخرا بقوله:”غرد بها سامي العثمان وأعاد التغريد بها ضاحي خلفان والإثنان (تائهان) لا يميزان بين حرفي الضاد والظَّاء !!!. غفر الله لهم ولوالديهم .”

غرد بها @samialothman_

واعاد التغريد بها @Dhahi_Khalfan

والإثنان (تائهان) لا يميزان بين حرفي الضاد والظَّاء !!!.

غفر الله لهم ولوالديهم .#اسحاق_السيابي https://t.co/N2VY9d2KSr — اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) ٢ يونيو ٢٠١٨

ولم يجد سامي العثمان مخرجاً للموقف المحرج الذي وضعه فيه “السيابي”، إلا حظر الأخير من متابعة حسابه على تويتر.

والبلوك ( قلم )بعض المثقفين …..🌷🌷🌷⚘ @samialothman_ pic.twitter.com/5jugTwQ4zX — اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) ٢ يونيو ٢٠١٨

وكان “العثمان” قد زعم في تغريدته محاولا الترويج لانتصارات وهمية للتحالف في اليمن على نهج ما تقوم به كتائب “الذباب الإلكتروني”: “# معلومات دقيقة ، إنزال مضلي سعودي في الحديدة ينتهي بالقبض على جنرال عسكري من الحرس الثوري الايراني دخل اليمن عن طريق طائرة عمانية ، تم الان تحرير الحديدة كاملة مينائها ومطارها وجميع مفاصلها بارك الله في ابطالنا جميعهم ( اليمن ينتصر)”.

# معلومات دقيقة ، إنزال مضلي سعودي في الحديدة ينتهي بالقبض على جنرال عسكري من الحرس الثوري الايراني دخل اليمن عن طريق طائرة عمانية ، تم الان تحرير الحديدة كاملة مينائها ومطارها وجميع مفاصلها بارك الله في ابطالنا جميعهم ( اليمن ينتصر) pic.twitter.com/8VL0vhl1kS — سامي العثمان (@samialothman_) ٢٩ مايو ٢٠١٨

وكان المغرد الإماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي قد نشر نفس الصورة التي نشرها “العثمان” وزعم خلالها أنها للقوات الإماراتية المشاركة في التحالف لحظة سيطرتها على الميناء اليمني الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال “في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على الصورة المزيفة:” البواسل في ميناء الحديدة يا تميم …”.

البواسل في ميناء الحديدة يا تميم … pic.twitter.com/BAC3hEkcOO — حمد المزروعي (@uae_3G) ٢٨ مايو ٢٠١٨

وسار على نهجه نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان ناشرا نفس الصورة ومعلقا عليها بالقول:” اليمن شريانه ووريده ..ميناء ومطار الحديدة…في قبضة العرب بعدما كانت القبضة لإيران”.

اليمن شريانه ووريده ..ميناء ومطار الحديدة…في قبضة العرب بعدما كانت القبضة لإيران. pic.twitter.com/HzAJEWAwWe — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٨ مايو ٢٠١٨

واتضح أن الصورة المتداولة تعود لعام 2016 لحظة سيطرة قوات الشرعية على ميناء عدن.وسبق أن نشرتها صحيفة القدس العربي اللندنية في كانون الثاني/يناير 2016.