في تجاهل واضح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على تصريحات الملك التي هدد فيها باستهداف قطر عسكريا إذا حصلت على منظومة “أس400″ الدفاعية من روسيا، وأرسل رسالة خاصة لـ”ماكرون” في هذا الشأن يطالبه فيها بالتدخل لوقف الصفقة.

وأشارت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إلى أن الملك أعرب في رسالته إلى قصر الإليزيه عن قلقه العميق إزاء المفاوضات الجارية بين الدوحة وموسكو بهذا الصدد، مؤكداً أنه قلق لأنه إذا تم وضع منظومة “إس-400” على الأراضي القطرية فهذا سيؤثر على أمن المجال الجوي السعودي ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد.

وأضافت الصحيفة بالإشارة إلى الملك السعودي: “المملكة ستكون مستعدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدمير هذا النظام الدفاعي، بما في ذلك العمليات العسكرية”.

وقد طلب الملك السعودي من الرئيس الفرنسي منع بيع منظومة “إس-400” إلى قطر، للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

هذا وقد رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على هذه القضية، كما لم ترد أي تعليقات من السلطات السعودية. وفقاً للصحيفة.

يذكر أن السعودية تريد الحصول على هذه المنظومة، فقد أعلن السفير السعودي في موسكو، رائد بن خالد قرملي، في 31 مارس الماضي، أن المحادثات بين الرياض وموسكو بشأن توريد منظومات الدفاع الجوي “إس-400” تسير بشكل جيد، مرجحا أن تتم الصفقة بعد انتهاء المراجعة الفنية.