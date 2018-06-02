تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا لصحراء “مقشن” الشهيرة بسلطنة عمان، وقد تحولت إلى لوحة فنية مبدعة بفعل إعصار “ميكونو” الذي ضرب السلطنة قبل أيام، حيث ظهرت المياه وسط الصحراء والرمال على شكل بحيرات وأنهار تجري في مشهد بديع.

#مابعد_ميكونو

اي جمال تمتلكين يا صحراء عمان… اي روعه تمتلكين يا مقشن الجميله… رائعه هي عمان بكل ما تملك حتى صحرائها تتحول الى جنه عندما تمطر 🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲 pic.twitter.com/0qyEGuFeNL — خالد السعيدي|❤🇴🇲 (@khalidAlsaidi33) ١ يونيو ٢٠١٨

وتظهر الصور والمقاطع المتداولة على نطاق واسع، المياه التي سقطت بفعل الإعصار وقد أحدثت تجمعات على شكل بحيرات تحيطها الرمال في مشهد بديع وخلاب، أثار إعجاب النشطاء.

صحراء مقشن بعد ميكونو..

صل على النبي

🌿👏🏻🌴🤝🏻⬇⬆🌾 pic.twitter.com/oXTYI5qsOh — Al moatasem 🇴🇲 (@Almoatasem101) ١ يونيو ٢٠١٨

الحمد لله والشكر

للامانه

كنا ناخذ صور السيول والمياه بالرمال من أرشيف الصور من خارج السلطنه كون رملتنا من سنين ماجاها مطر

اليوم هذه الصور من رمالنا العمانيه بالربع الخالي بولاية مقشن ونياباتها pic.twitter.com/GTNSRzuwiW — الشيخ سعيد الشعشعي (@mahdi123said) ٣١ مايو ٢٠١٨

وتقع ولاية “مقشن” في الزاوية الشمالية الشرقية لمحافظة ظفار على المشارف الجنوبية الشرقية لصحراء الربع الخالي المتاخمة للحدود الدولية مع السعودية.

وتتميز ولاية “مقشن” عن بقية ولايات محافظة ظفار بأن النيابات التابعة لها تقع في منطقة صحراوية تكسوها الكثبان الرملية التي هي امتداد لرمال صحراء الربع الخالي.

ورغم إن الولاية تعتبر صحراوية إلا أنها تتميز بوفرة المياه الجوفية كونها نقطة الالتقاء الرئيسية للعديد من الأودية المتجهة من سلسة جبال ظفار ومنطقة النجد إلى عمق الصحراء التي تعتبر امتدادها الطبيعي من جهة الجنوب.

صحراء مقشن بعد الاعصار ⁧ pic.twitter.com/zb5IgZs76Q — السندباد (@Alalawi53879037) ١ يونيو ٢٠١٨

وهذا الموقع المتميز جعل من الولاية مقصد للكثير من الرحالة وطريق رئيسي للقوافل التجارية على مر العصور وموقع جذب سياحي لهواة الرحلات والرياضات الصحراوية.

وإعصار “ميكونو” الذي ضرب السلطنة قبل أيام، هو إعصار استوائي قادم من بحر العرب، وأثر بشكل كبير على المناطق الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، وتحديدا دول اليمن وسلطنة عمان والسعودية.