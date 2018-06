في واقعة تعكس مدى الظلم والاضطهاد الواقع على الأقلية المسلمة بالصين، تداول ناشطون بمواقع التواصل “فيديو” يجبر فتاة مسلمة من أقلية “الأيغور” في الصين للزواج من رجل صيني من “شعب الهان” صاحب الأغلبية هناك.

وسادت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، إثر نشر مقاطع مصورة من حفل الزواج القسري للفتاة المسلمة من رجل صيني ملحد بعد تعرض أهلها للإغراءات المادية التي تضمن تكفل احتياجات الحياة من تأمين صحي وفرصة للحصول على منزل ووظيفة والإعفاء من الرسوم الدراسية حتى المرحلة الجامعية مقابل زواج ابنتهم قسريًا.

واعتبر أغلب مستخدمي تلك المواقع أن ما يحدث في الصين حاليًا بمثابة تدخل الدولة في الشؤون الخاصة للمواطنين بالإجبار.

After locking up all the #Uyghur males in concentration camps, #China is forcing Uyghur women to marry #Chinese men. A genocide is taking place in open yet the international community including #Turkic & #Muslim countries continue to ignore the cries of Uyghur #Muslims. #Turkey pic.twitter.com/KOwEGuNr5k

