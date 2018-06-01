ملثمون يعتدون بطريقة وحشية على شابة ورجل كانا في سيارة بالمغرب

تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص الملثمين، وهم يعتدون بالهراوات على سيدة ورجل بداخل سيارة شحن كبيرة وهو ما تسبب بموجة غضب كبيرة.

وقد وثق الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” لحظة الاعتداء بإحدى البلدات المغربية حيث عمد المعتدون الى تعنيف الشخصين ظنا منهم أنهما يمارسان الفاحشة في نهار رمضان.

وحاصر الملثمون الفتاة ومرافقها وانهالوا عليهما بالهراوات حيث ظهرت الفتاة تنزف في أنفها بينما كانت تترجاهم محاولة توضيح الملابسات، في ذلك الوقت وبينما كان مرافقها يسعى الى تهدئة الوضع، انهال عليه بعضهم ضربا.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية، فقد توجه الضحيتان الى درك بلدة “جمعة سحيم” بمحافظة اسفي المغربية، حيث باشرت فرق الدرك تحرياتها حول الجناة.

وتبين أن الفتاة طالبة جامعية وكانت تقوم ببحث جيولوجي في المنطقة وكانت تستعين بسائق سيارة شحن قروية في تنقلاتها.