تصدّر موقع التدوينات المصغّرة “تويتر”، وسم (#السعودية_ترتعب_من_اس400)، بآلاف التغريدات، بعدما كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن السعودية هددت باستهداف قطر عسكريا في حال حصولها على منظومة أس 400 الصاروخية الروسية.

واستغرب المغردون خوف السعودية من امتلاك قطر لهذه المنظومة الدفاعية، معتبرين أن ذلك يدلل على نوايا المملكة “القذرة” -حسب وصفهم- تجاه الدوحة، مؤكدين على حق قطر في الدفاع عن نفسها خصوصاً بعدما انكشفت أطماع دول الحصار فيها.

وذكرت الصحيفة أن ملك السعودية وجه رسالة إلى الرئيس الفرنسي عبر فيها عن قلقه من اقتراب قطر من حسم صفقة مع روسيا للحصول على منظمة أس 400 الصاروخية المخصصة للدفاع الجوي، وهي الخطوة التي ترى السعودية أنها تهدد سلامة مجالها الجوي وتنذر بالتصعيد في المنطقة.

وهدد الملك السعودي “باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتحييد هذه المنظومة الدفاعية، بما في ذلك التدخل عسكريا”، وطلب من الرئيس الفرنسي المساعدة من أجل منع بيع المنظومة إلى قطر والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن الملك سلمان بن عبد العزيز طلب تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع اتمام الصفقة.

وعدّ مغردو “تويتر” تهديد الملك السعوديّ، تدخلاً سافراً في الشأن القطري، ويفضح مزاعم المملكة بأنّها لا تتدخل في شؤون غيرها من الدول.

ويتهمون دولة قطر بالتدخل في شؤونهم الداخلية ..!

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.#السعوديه_ترتعب_من_اس400 pic.twitter.com/XIpFYsJMne — جو السلامه (@qatriiii) ١ يونيو ٢٠١٨

منظومة اس 400 الروسية هي منظومة دفاعيه ولماذا هذا الخوف من شرائها لدرجة استخدام القوه من مملكة الهياط وهذا دليل بنواياهم القذره #قطر ذات سياده ويحق لها الدفاع عن نفسها وخصوصا بعد ما بانت اطماع دول العار

#السعودية_ترتعب_من_اس400 pic.twitter.com/8HAEjHEEU7 — مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) ١ يونيو ٢٠١٨

#السعودية_ترتعب_من_اس400

أحدث أنظمة الدفاع الجوي في العالم الآن تمتلكها قطر

نظام دفاع جوي وليس نظام هجومي

أفهموا ذلك جيداً

ليس لقطر إلا الدفاع عن شعبها ونفسها وخيراتها من أطماع الجيران الحاقدين

أنتم خائفين ومازال في نفسكم خيرات قطر

خسئتم يا خبثاء وغدارين #قطر بدونكم بألف خير — علاء عناسوه (@AnaswahAlaa) ١ يونيو ٢٠١٨

#السعودية_ترتعب_من_اس400 هذا تدخل علني على السيادة القطرية وانقول لك يا. الدب الداشر لو انت ولد عبدالعزيز تعال وجرب والله لا تكون نهايه حكم آل سعود في الجزيرة العربية وراح يكتب التاريخ سقوط الدولة السعودية الثالثة بيد "تميم المجد" وجاك العلم يا @KingSalman 💪🏻 — كعبة المضيوم-قطر🇶🇦 (@hero09010) ١ يونيو ٢٠١٨

#السعودية_ترتعب_من_اس400

قطر ما قد اعتدت على اي دوله

كل اللي عملته تدافع عن نفسها

وهذا حق مشروع ...

مادري ليه سبب رعب المهلكه !!؟ pic.twitter.com/VZ7fAZbC4L — المهــــ🇶🇦ــــا ♐ (@MAHA_QTR1) ١ يونيو ٢٠١٨

#السعودية_ترتعب_من_اس400 قطر لم تعترض على امتلاكهم اس 400 واثق الخطوات يمشي ملكا فلماذا يرتعبون من امتلاك قطر لها — مشاعل 🇶🇦Qatar (@mm__ss55) ١ يونيو ٢٠١٨

#السعودية_ترتعب_من_اس400 تمتلكه #قطر وهو نظام دفاعي وليس هجومي

وتهدد باستخدام القوة العسكرية .. وتؤكد بذلك نواياها وأطماعها التاريخية في ثروات أهل قطر . — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) ١ يونيو ٢٠١٨

مهلكة الشبوك #السعودية ارتعدت وارتعبت ولم تستطع أن تتعامل مع صواريخ حوثية مطوّرة محلياً في #صعدة

فكيف بمنظومة S-400 الروسية ؟

عذراً، فأنتم تهينون هذه المنظومة المتطورة#السعوديه_ترتعب_من_اس400 — عبدالله الوذين (@abqatar) ١ يونيو ٢٠١٨

#السعوديه_ترتعب_من_اس400

والله انتو مب خايفين من الصواريخ

خايفين من المقاتل القطري الصنديد

اللي اشهدت له ميادين القتال والرجولة والبطولة — محمد السويدي (@mohdalsuwaidi7) ١ يونيو ٢٠١٨

قرر النظام السعودي ومنذ أن طرد المسلمين من بيت الله الحرام، أن يختار سياسة البلطجة ضد الدول، حتى وإن سقط تماماً من أعين الداخل والخارج.

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انتقل من مرحلة #التفحيط_السياسي إلى ما يُعرف بـ #القمار_السياسي.

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أما آن الأوان أن يتوقف هذا العبث بمصير الشعوب.!؟#السعودية_ترتعب_من_اس400 — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) ١ يونيو ٢٠١٨

وكان سفير قطر لدى روسيا فهد بن محمد العطية قد صرح في مطلع العام الحالي أن قطر تسعى للحصول على منظومة الصواريخ الروسية التي تعتبر من أحدث منظومات الدفاع الجوي في العالم, وأكد حينها أن المفاوضات مع السلطات الروسية في مرحلة متقدمة.

وبعد شهر من تصريحات السفير القطري، أعلنت السعودية سعيها أيضا للحصول على منظومة أس 400.بحسب الجزيرة

وتأتي التهديدات السعودية في سياق التطورات المتلاحقة لاستهداف قطر منذ فرض الحصار عليها قبل نحو سنة من الآن، وتقدم مؤشرا على عدم وجود نية للتخفيف من حدة التوتر تمهيدا للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية.