عقّب المعلّق الجزائري الشهير في شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، حفيظ دراجي، على هزيمة المنتخب الجزائري تحت قيادة المدرب الوطني رابح ماجر، في المباراة أمام منتخب “الرأس الأخضر” بـ3 أهداف مقابل هدفين على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وقال “دراجي” في تغريدةٍ على حسابه في “تويتر”: “أشفق على ماجر. بعد الخسارة أمام منتخب الرأس الأخضر “العالمي” صرت أشفق على مصطفى مما يفعله به ماجر .. أشفق على المنتخب الذي حطمه المشرف ماجر .. وأشفق على الجزائر التي يهدمها من عينوا ماجر وعينوا أشباه ماجر في كل المواقع حتى جعلوا منها أضحوكة. لك الله يا جزائر ولنا الصبر”.

أشفق على ماجر بعد الخسارة أمام منتخب الرأس الأخضر “العالمي” صرت أشفق على مصطفى مما يفعله به ماجر ..

أشفق على المنتخب الذي حطمه المشرف ماجر ..

وأشفق على الجزائر التي يهدمها من عينوا ماجر وعينوا أشباه ماجر في كل المواقع حتى جعلوا منها أضحوكة لك الله يا جزائر ولنا الصبر — hafid derradji (@derradjihafid) ١ يونيو ٢٠١٨

وأضاف في تغريدةٍ ثانية: “رابح ماجر: “لن استقيل.. لو أستقيل سينهار المنتخب” !! الريال أيضا سينهار بعد رحيل زيدان.

نرجو منك ان تبقى يا ماجر والشعب هو الذي عليه أن يرحل او يغير المنتخب..”.

رابح ماجر: “لن استقيل.. لو أستقيل سينهار المنتخب” !!

الريال أيضا سينهار بعد رحيل زيدان.

نرجو منك ان تبقى يا ماجر والشعب هو الذي عليه أن يرحل او يغير المنتخب.. — hafid derradji (@derradjihafid) ٢ يونيو ٢٠١٨

وواصل المنتخب الجزائري عروضه الضعيفة في الفترة الأخيرة، والهزيمة أمام “الرأس الأخضر” هي الثالثة على التوالي لمحاربي الصحراء، تحت قيادة رابح ماجر، حيث هُزم أمام إيران بهدفين لهدف، وأمام السعودية بهدفين نظيفين.

وشهدت المباراة غضباً جماهيرياً كبيراً نتيجة تراجع الأداء تحت قيادة “ماجر”، وسط هتافات مطالبة برحيله وعودة المدرب |وحيد حاليلوزيتش”، المدير الفني الأسبق لمحاربي الصحراء، ومناصرة “رايس مبولحي”، حارس مرمى المنتخب الجزائري.

يشار إلى أنّ الجزائر فشلت في التأهل إلى كأس العالم روسيا 2018، وتتخبط في النتائج بالفترة الأخيرة بعد تغييرات في الأجهزة الفنية.